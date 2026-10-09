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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Lluvias en Medellín dejaron creciente en quebrada La Iguaná y más de 400 llamadas de emergencia

Lluvias en Medellín dejaron creciente en quebrada La Iguaná y más de 400 llamadas de emergencia

El aguacero de este viernes provocó inundaciones en vías y viviendas, caída de árboles y deslizamientos. Habitantes de la parte baja de la cuenca se autoevacuaron preventivamente.

Desbordamiento de quebrada por lluvias en Medellín.
Desbordamiento de quebrada por lluvias en Medellín.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este viernes, 9 de octubre, provocaron múltiples emergencias en Medellín. El SIATA confirmó que la quebrada La Iguaná alcanzó el nivel de riesgo naranja en el sector de Los Colores, mientras que el aumento de su caudal ocasionó inundaciones en vías y afectaciones en varias viviendas.

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Ante la activación de la alarma comunitaria, habitantes de la parte baja de la cuenca realizaron una autoevacuación hacia una zona segura. Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín llegaron al lugar para evaluar las condiciones y establecer posibles afectaciones.

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De acuerdo con el balance del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el Sistema de Emergencias 123 recibió 420 llamados relacionados con las precipitaciones. Los organismos de socorro atendieron diez casos de caída de árboles, cuatro reportes por deterioro estructural y daños en techos, además de inundaciones puntuales en vías públicas. Hasta el momento del informe, no se reportaban personas lesionadas.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez indicó que más de 200 personas estaban desplegadas en los puntos críticos de la ciudad y que la comisión social fue activada para evaluar la situación de las familias afectadas.

En materia de movilidad, se habilitó el paso en la glorieta de Monterrey y en la avenida 80 con la loma de Los Bernal, donde continuaban las labores de limpieza con maquinaria y equipos vactor. Entretanto, en la avenida Guayabal con la calle 2 Sur se atendían caídas de árboles y postes, mientras EPM trabajaba para restablecer el servicio de energía.

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En la parte alta del corregimiento Altavista también se reportaron deslizamientos sobre vías públicas. Por lo pronto, desde la Alcaldía confirmaron que el DAGRD y los organismos de socorro mantienen el monitoreo de las zonas de riesgo y recomendaron a la ciudadanía reportar cualquier emergencia a través de la línea 123.

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