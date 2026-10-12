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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Le dispararon a niño de 12 años por una pulsera de oro en Bucaramanga

Le dispararon a niño de 12 años por una pulsera de oro en Bucaramanga

El menor fue herido en el tórax con arma traumática cuando dos delincuentes que acababan de robarle una cadena de oro a su padre intentaron quitarle otra joya. Los asaltantes escaparon en una motocicleta.

Foto de referencia
Menor de edad.
Foto de referencia: Meta IA
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

Un niño de 12 años terminó herido de bala en medio de un violento atraco en el barrio Pablo VI, en Bucaramanga. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra le robaron una cadena de oro a su padre, avaluada en dos millones de pesos, y luego intentaron despojar al menor de una pulsera. En medio del asalto, uno de los delincuentes le disparó.

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El ataque ocurrió hacia las 2:45 de la tarde del domingo, frente a una droguería de la carrera 11 con calle 68, donde padre e hijo se encontraban comprando un protector solar cuando fueron sorprendidos por los dos hombres, vestidos de negro.

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Después de quitarle la cadena al adulto, los asaltantes le exigieron al niño que entregara la pulsera. El menor habría reaccionado lanzándoles un casco de motocicleta y, en ese momento, uno de los hombres accionó el arma traumática contra él.

Arma traumática.
Arma traumática. Fotografía de referencia tomada de pexels.
Arma traumática.

Los hombres con el botín huyeron en una motocicleta negra, con rumbo al sector de La Salle.

El niño fue llevado inicialmente a la Clínica de la Policía, donde los médicos encontraron una herida por arma traumática en la parte anterior del tórax.

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Aunque el reporte preliminar indicó que la lesión no revestía gravedad aparente para su vida, se dispuso su traslado en ambulancia a la Clínica Chicamocha para una valoración especializada.

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En el lugar del ataque, los uniformados encontraron una vainilla y un perdigón de goma negro, elementos que serán analizados dentro de la investigación para establecer las características del arma utilizada.

La Policía activó un plan de cierre de vías y búsqueda en el sector de La Salle, hacia donde escaparon los presuntos responsables.

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Mediante las cámaras de vigilancia, las autoridades buscan establecer la identidad de los dos hombres y dar con su paradero.

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