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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Nazareno y conductor de plataforma fue asesinado en el barrio Alfonso López de Bucaramanga

Nazareno y conductor de plataforma fue asesinado en el barrio Alfonso López de Bucaramanga

Sergio Andrés Rodríguez Cadena, de 35 años, participaba en las procesiones de Semana Santa de la iglesia San Laureano y trabajaba como conductor de plataforma digital. Fue atacado por un sicario mientras conversaba con unos amigos en vía pública. Las autoridades indagan si había recibido amenazas antes del crimen.

Investigan muerte de conductor de plataforma digital y nazareno.jpg
Imagen de las autoridades. Investigan muerte de conductor de plataforma digital y nazareno
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

La muerte de Sergio Andrés Rodríguez Cadena, de 35 años, es materia de investigación en Bucaramanga. El hombre, reconocido por su participación como nazareno en las procesiones de Semana Santa de la iglesia San Laureano, fue asesinado a tiros en el barrio Alfonso López, en un ataque que ocurrió a plena luz del día.

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El homicidio se registró el sábado 10 de octubre, hacia las 3:03 de la tarde, en la carrera 8 con calle 43. Según el reporte de las autoridades, Rodríguez Cadena conversaba con unos amigos cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar. El parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

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La víctima recibió dos impactos de bala en el tórax. Aunque alcanzó a correr y fue auxiliada por personas que se encontraban en el sector, murió en el Hospital Universitario de Santander, donde fue trasladada en un vehículo particular.

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa
AFP

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, a Rodríguez Cadena le habrían advertido que se retirara de esa zona. Una de las hipótesis bajo investigación es un posible ajuste de cuentas, pero aún se debe establecer el móvil del crimen.

Los responsables huyeron en una motocicleta Yamaha FZ, de color verde grisáceo, hacia la carrera 9 con calle 43. Las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector y activaron un plan candado para intentar ubicarlos.

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Rodríguez Cadena se desempeñaba como conductor de una plataforma digital y, según el reporte oficial, no registraba antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). Su participación como nazareno en las procesiones de Semana Santa de San Laureano es uno de los aspectos que ha llamado la atención tras su asesinato.

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La investigación continúa para identificar a los responsables y determinar por qué lo atacaron.

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