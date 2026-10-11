Capturan a 14 personas por presunta minería ilegal cerca del río de Oro en Girón

Catorce personas fueron capturadas en flagrancia durante un operativo contra la presunta minería ilegal en Girón, Santander. La intervención se realizó en el sector de la Escarpa Occidental, en inmediaciones del río de Oro, en un área de propiedad de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

En el procedimiento participaron tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 5 Coronel Francisco José de Caldas, adscrito al Ejército Nacional, y unidades de Carabineros de la Policía, según las autoridades, los capturados estarían presuntamente vinculados al grupo de delincuencia organizada denominado Gold Faver.

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Durante el operativo fueron incautadas seis motobombas, cinco palas, seis bateas, dos azadones, una maceta, una barra y 20 metros de manguera de tres pulgadas. Estos elementos, de acuerdo con el reporte oficial, serían utilizados para desarrollar actividades de explotación minera ilegal en la zona.

Capturan 14 personas por presunta minería ilegal en la Escarpa Occidental de Girón, cerca del río de Oro. El Ejército y la Policía incautaron 6 motobombas y varias herramientas que serían utilizadas en esta actividad. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia. pic.twitter.com/CGV2tBAHCI — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 11, 2026

La intervención se adelantó en un sector ambientalmente sensible por su cercanía con el río de Oro y por tratarse de terrenos de propiedad de la autoridad ambiental regional. La presunta extracción ilegal de minerales en estos lugares puede generar afectaciones sobre el suelo, los cauces y los ecosistemas, por lo que las autoridades buscan frenar estas actividades.



Las 14 personas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes y deberán responder por los presuntos delitos de daño en los recursos naturales y explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

El Ejército Nacional señaló que este resultado hace parte de las acciones coordinadas con otras instituciones para combatir las economías ilícitas y proteger los recursos naturales de Santander. La responsabilidad penal de los capturados deberá establecerse dentro del proceso judicial.