Dos personas muertas y varias heridas dejan accidentes en Santander

El movimiento de viajeros durante el puente festivo ha estado acompañado de accidentes de tránsito, dificultades en las carreteras y llamados de las autoridades a extremar las medidas de precaución. En Santander, el balance preliminar reporta dos personas fallecidas y cuatro lesionadas en siniestros viales.

Uno de los hechos fatales ocurrió en la vía San Gil–Charalá, donde murió un motociclista de 26 años identificado como Jesús Óscar Morales Veliz.

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Aunque unidades de Bomberos de San Gil llegaron al lugar y realizaron maniobras de reanimación, el hombre ya no tenía signos vitales. El CTI adelantó la inspección técnica del cuerpo.

Otros accidentes involucraron motociclistas, como en la vía Hato–Palmar, sector Segovia, William Muñoz perdió el control de su vehículo y cayó a un abismo, por lo que fue trasladado al Hospital del Socorro.



Entretanto, en la carretera San Gil–Barichara, cerca del Parque Artesanal, otro motociclista chocó contra una baranda de protección y sufrió un golpe en la cabeza, también recibió atención médica.

A estos hechos se sumaron otras emergencias. Un vehículo se incendió en el sector del Malecón de San Gil, donde ciudadanos utilizaron extintores para controlar las llamas.

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En Barichara, dos camionetas terminaron fuera de la calzada, luego de maniobras para evitar un choque frontal, una cayó a una cuneta y la otra terminó contra un talud. En el barrio Villa Madrigal, en Socorro, un automóvil cayó a un abismo y tres personas recibieron asistencia.

Las lluvias generaron cierre y afectación a la movilidad en la vía Curos–Málaga, en el sector Pangua, jurisdicción de San Andrés, un bus de servicio público quedó atascado en el barro, mientras otros vehículos esperaban para continuar su recorrido.

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Cerca de 78.970 vehículos han circulado por los corredores viales de Santander durante el puente festivo. Desde la Terminal de Transporte se han despachado 3.124 buses, con 22.511 pasajeros.

Para la operación retorno se estima la movilización de cerca de 30.000 vehículos adicionales.

Pese a los accidentes, las autoridades reportan una reducción del 60 % en la siniestralidad vial y del 55 % en la cifra de lesionados y fallecidos, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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Durante los controles se han impuesto 56 comparendos, principalmente por conducir sin licencia y transitar sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Las autoridades recomienda reducir la velocidad por las lluvias, aumentar la distancia entre vehículos, encender las luces y evitar maniobras peligrosas.

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También pide revisar llantas, frenos y limpiaparabrisas antes de viajar. Si la lluvia reduce considerablemente la visibilidad, la indicación es detenerse en un lugar seguro, fuera de la calzada y lejos de zonas de riesgo.