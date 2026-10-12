En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Huracán Simón
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dos personas muertas y varias heridas dejan accidentes en Santander

Dos personas muertas y varias heridas dejan accidentes en Santander

Durante el puente festivo han circulado cerca de 79.000 vehículos por las carreteras de Santander y se han despachado más de 3.100 buses desde la terminal de transporte.

Imprudencias viales dejaron varios accidentes en el plan retorno de Santander.
Imprudencias viales dejaron varios accidentes en el plan retorno de Santander.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

El movimiento de viajeros durante el puente festivo ha estado acompañado de accidentes de tránsito, dificultades en las carreteras y llamados de las autoridades a extremar las medidas de precaución. En Santander, el balance preliminar reporta dos personas fallecidas y cuatro lesionadas en siniestros viales.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Uno de los hechos fatales ocurrió en la vía San Gil–Charalá, donde murió un motociclista de 26 años identificado como Jesús Óscar Morales Veliz.

Últimas noticias

Amenazas hombres armados Piedecuesta
Santanderes

Homicidios, fronteras invisibles y extorsiones: Defensoría alerta por bandas en Piedecuesta

Desbordamiento del Río de Oro en Piedecuesta obligó a activar organismos de socorro.JPG
Santanderes

Creciente del río de Oro sorprendió a visitantes de balneario en Piedecuesta; 2 personas rescatadas

Publicidad

Aunque unidades de Bomberos de San Gil llegaron al lugar y realizaron maniobras de reanimación, el hombre ya no tenía signos vitales. El CTI adelantó la inspección técnica del cuerpo.

Otros accidentes involucraron motociclistas, como en la vía Hato–Palmar, sector Segovia, William Muñoz perdió el control de su vehículo y cayó a un abismo, por lo que fue trasladado al Hospital del Socorro.

Entretanto, en la carretera San Gil–Barichara, cerca del Parque Artesanal, otro motociclista chocó contra una baranda de protección y sufrió un golpe en la cabeza, también recibió atención médica.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

A estos hechos se sumaron otras emergencias. Un vehículo se incendió en el sector del Malecón de San Gil, donde ciudadanos utilizaron extintores para controlar las llamas.

Publicidad

En Barichara, dos camionetas terminaron fuera de la calzada, luego de maniobras para evitar un choque frontal, una cayó a una cuneta y la otra terminó contra un talud. En el barrio Villa Madrigal, en Socorro, un automóvil cayó a un abismo y tres personas recibieron asistencia.

Las lluvias generaron cierre y afectación a la movilidad en la vía Curos–Málaga, en el sector Pangua, jurisdicción de San Andrés, un bus de servicio público quedó atascado en el barro, mientras otros vehículos esperaban para continuar su recorrido.

Publicidad

Cerca de 78.970 vehículos han circulado por los corredores viales de Santander durante el puente festivo. Desde la Terminal de Transporte se han despachado 3.124 buses, con 22.511 pasajeros.

Para la operación retorno se estima la movilización de cerca de 30.000 vehículos adicionales.

Pese a los accidentes, las autoridades reportan una reducción del 60 % en la siniestralidad vial y del 55 % en la cifra de lesionados y fallecidos, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Publicidad

Durante los controles se han impuesto 56 comparendos, principalmente por conducir sin licencia y transitar sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Las autoridades recomienda reducir la velocidad por las lluvias, aumentar la distancia entre vehículos, encender las luces y evitar maniobras peligrosas.

Publicidad

También pide revisar llantas, frenos y limpiaparabrisas antes de viajar. Si la lluvia reduce considerablemente la visibilidad, la indicación es detenerse en un lugar seguro, fuera de la calzada y lejos de zonas de riesgo.

Relacionados

Santander

Policía de Tránsito

Noticias de hoy

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad