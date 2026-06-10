¿Cuánto costaría nuevo seguro obligatorio diferente al SOAT? Revelan dinero que pagarían conductores

Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República plantea la creación de un nuevo seguro obligatorio para conductores en Colombia, independiente del SOAT y asociado a la licencia de conducción. Aunque la iniciativa todavía debe superar un último debate, ya se conocen los valores que podrían asumir millones de ciudadanos si finalmente entra en vigor.

Se trata del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Extracontractual, una póliza destinada exclusivamente a cubrir daños materiales ocasionados durante un accidente de tránsito, es decir, perjuicios sobre vehículos, viviendas, postes u otros bienes, pero no lesiones personales, según explicó en entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el congresista Julio Elías Vidal.

Accidente de tránsito - siniestro vial Foto: AFP - referencia

¿Cuánto tendrían que pagar los conductores?

Uno de los puntos que más polémica ha generado es el costo de la nueva póliza. El senador aseguró que, tras consultar con aseguradoras y revisar antecedentes de una norma similar que estuvo vigente anteriormente, el valor sería relativamente bajo.

"Este seguro ya estuvo en funcionamiento. Costaba solamente 50.000 pesos al año y 25.000 pesos al año para motos", afirmó.



Sin embargo, reconoció que el proyecto establece un límite superior para evitar abusos en las tarifas por parte de las compañías aseguradoras. "Le pusimos un tope en la ley. Llegaría máximo hasta 100.000 o 131.000 pesos para vehículos y hasta 70.000 pesos para motos. De ahí no se podrían pasar", sostuvo.

De esta manera, aunque el costo estimado sería de unos 50.000 pesos anuales para carros, la cifra definitiva podría ubicarse en un rango superior dependiendo de las condiciones del mercado.

¿Qué cubriría este nuevo seguro?

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A diferencia del SOAT, esta póliza estaría destinada exclusivamente a responder por daños materiales derivados de accidentes de tránsito.

Según explicó el senador, la cobertura alcanzaría hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes para vehículos, es decir, cerca de 28 millones de pesos con valores actuales, mientras que para motocicletas sería de siete salarios mínimos.

"Para vehículos está estipulado en 15 salarios mínimos y para motos en siete salarios mínimos", indicó.

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El seguro podría utilizarse para reparar daños ocasionados a otros vehículos, viviendas, fachadas, postes u otros bienes afectados durante un accidente.

SOAT no cubre ningún tipo de daño material. Foto: Blu Radio, Pulsar 250 y Gixxer 250

Estaría ligado a la licencia y no al vehículo

Otro de los cambios planteados es que el seguro no dependería del carro o la motocicleta, sino del conductor. "El que tiene que responder es el que va manejando. El que responde no es el vehículo, el que responde es el conductor", explicó Elías Vidal.

Esto significaría que una persona que tenga varios vehículos, pero una sola licencia de conducción, solo tendría que adquirir una póliza.

Incluso, durante la entrevista, el senador confirmó que quienes tengan licencia vigente también tendrían que adquirir el seguro al momento de renovarla, independientemente de si utilizan frecuentemente un vehículo.

No es una realidad aún

Aunque defendió la propuesta, Elías Vidal aseguró que está dispuesto a retirar el artículo relacionado con el seguro si eso permite salvar el resto del proyecto de seguridad vial, que también incluye un sistema de licenciamiento por puntos.

"Si para salvar el proyecto tenemos que eliminar el artículo, lo eliminamos. No hay ningún problema", aseguró.

El proyecto se encuentra pendiente de un último debate en la plenaria del Senado. Si no es aprobado antes de que termine la legislatura, la iniciativa se hundiría y tendría que comenzar nuevamente su trámite desde cero.