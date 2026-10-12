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Nueve personas murieron en más de 20 accidentes viales durante puente festivo en Antioquia

Más de 1.3 millones de vehículos se movilizaron por los diferentes corredores del departamento donde se desplegaron 21 áreas de prevención y control.

Movilidad en Medellín.
Movilidad en Medellín.
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

Tras el final del puente festivo y la semana de receso escolar, el alto flujo de viajeros, especialmente en los corredores que conectan con Medellín y el Valle de Aburrá, estuvo acompañado de operativos de control, campañas preventivas y medidas especiales para facilitar los desplazamientos de miles de viajeros.

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Según las autoridades policiales, durante el reciente fin de semana se movilizaron 1.334.435 vehículos entre entradas y salidas del departamento. En ese periodo se reportaron 27 siniestros viales que dejaron 35 personas lesionadas y nueve fallecidas.

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En materia de controles, hubo un despliegue de uniformados en 21 tramos viales que ejecutaron 184 pruebas de embriaguez, tres de las cuales dieron resultado positivo. Además, fueron impuestos 271 comparendos por distintas infracciones a las normas de tránsito.

La estrategia también contempló 59 campañas de sensibilización dirigidas a los diferentes actores viales.

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Las actividades y los controles se concentraron en corredores del Occidente, Norte, Nordeste y Suroeste antioqueño, con el propósito de reducir los factores de riesgo y mantener condiciones seguras durante la movilización de los viajeros.

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Como parte de las medidas especiales para el plan retorno, las autoridades dispusieron un reversible en la vía Medellín - Amagá entre las 3:00 de la tarde y las 7:00 de la noche, así como el del Túnel de Oriente en sentido hacia Medellín entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche.

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