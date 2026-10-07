Semana de receso: cómo organizar las compras del hogar y aprovechar mejor el presupuesto

La llegada de la semana de receso escolar modifica por unos días la dinámica de los hogares colombianos. Con los niños y adolescentes pasando más tiempo en casa, aumentan las ocasiones de compartir en familia y, con ellas, el consumo de alimentos y productos que hacen parte de la despensa.

Ante este escenario, planificar las compras puede convertirse en una alternativa para organizar mejor el presupuesto y evitar adquisiciones innecesarias durante los días de descanso. La recomendación pasa por identificar qué productos se consumen con mayor frecuencia en casa, revisar lo que ya está disponible y establecer prioridades antes de hacer el mercado.

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El comportamiento del gasto de los hogares muestra la importancia de este tipo de planificación. De acuerdo con la medición más reciente de Gastometría de Raddar, durante agosto los alimentos para el hogar tuvieron un crecimiento real de 4,33 % y representaron cerca del 30 % del gasto total de los hogares colombianos, con un valor aproximado de $32,8 billones.

Inflación en Colombia Foto: ImageFX, referencia

En ese contexto, la llegada de la quincena puede ser un momento para organizar las compras de consumo habitual y buscar alternativas que permitan complementar el mercado sin dejar de lado el presupuesto familiar.



Productos para completar la despensa durante el receso

Para esta temporada, la promoción de Quincena de Makro estará disponible hasta el jueves 8 de octubre, con productos seleccionados que pueden hacer parte de las compras habituales de los hogares.

La oferta contempla categorías como arroces, granos, aceites, pastas, azúcar y café, con descuentos de hasta el 50 % en determinadas referencias. También hay alternativas pensadas para los diferentes momentos de consumo que pueden presentarse durante los días en que los integrantes de la familia permanecen más tiempo en casa.

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Entre estas opciones se encuentran yogures y bebidas lácteas, cereales, galletas, productos de panadería y helados, con descuentos de hasta el 30 % en marcas y referencias seleccionadas.

Más allá de comprar una mayor cantidad, organizar el mercado implica determinar qué productos realmente se necesitan y cuáles pueden adquirirse para varios días. De esta manera, la compra puede responder tanto al consumo cotidiano como a las necesidades adicionales que surgen durante el receso escolar.

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“Esta semana de receso es una oportunidad para que las familias anticipen sus compras y organicen mejor su mercado. Con la Quincena buscamos complementar la despensa con productos que hacen parte del consumo habitual del hogar”, afirma Ximena Restrepo, gerente de Marketing de Makro Colombia.

La planificación también puede variar según el tamaño de la familia y sus hábitos de consumo. Por eso, la propuesta comercial de Makro contempla diferentes formatos de productos, desde S hasta XL, bajo el concepto “Makro también es Mikro”.

La compañía señala que esta variedad busca atender tanto a familias que necesitan abastecer su despensa para los días de receso como a pequeños negocios que requieren diferentes cantidades y referencias.

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Las promociones de Quincena estarán vigentes del 2 al 8 de octubre de 2026, hasta agotar existencias y de acuerdo con los términos y condiciones establecidos para cada referencia.

Para los hogares, la semana de receso puede ser así un momento para revisar la despensa, definir las prioridades y distribuir mejor el dinero destinado al mercado. Comparar las necesidades reales de consumo con las promociones disponibles permite tomar decisiones de compra más organizadas y evitar que el gasto adicional de estos días afecte otros compromisos del presupuesto familiar.