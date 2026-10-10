Más de 600 mil vehículos se movilizarán por vías de Antioquia durante puente festivo de La Raza

Ante la gran afluencia de viajeros entrando y saliendo del departamento durante este puente festivo, las autoridades confirmaron que desplegarán 224 uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte (SETRA) que estarán distribuidos en los seis corredores viales de Antioquia.

En cuanto al estado de las carreteras, los corredores con mayor flujo vehicular se encuentran habilitados, sin embargo, en Puente Iglesias, jurisdicción de Fredonia, estará restringido el paso de vehículos de más de 17 toneladas, por lo que estos deberán tomar la vía Medellín-Bolombolo.

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Además, continúa el cierre total de la vía Concordia-Betulia por una falla geológica activa. Para vehículos livianos se recomiendan rutas alternas como Salgar-Concordia y Concordia-El Socorro-Betulia. En el kilómetro 29 de la vía Remedios-Zaragoza hay paso a un carril por un deslizamiento de tierra.

Ante la situación, la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación confirmó que mantiene 14 frentes de maquinaria para atender emergencias y puntos críticos en diferentes subregiones.



Las autoridades recomiendan revisar el estado del vehículo, consultar las condiciones de las vías antes de viajar, respetar los límites de velocidad y evitar paseos a ríos y quebradas ante el riesgo de crecientes súbitas, esto ante los pronósticos de lluvias, como lo expuso la directora del Dagran, Vanessa Paredes.

"Condiciones de altas lluvias y de precipitaciones que se van a dar en el departamento de Antioquia, en las subregiones del Urabá antioqueño, Suroeste y lluvias aisladas en el Valle de Aburrá. Es importante que, si vamos a disfrutar de quebradas, ríos, estemos atentos a crecientes súbitas, que informemos oportunamente a las a las autoridades para que podamos actuar con precaución", señaló la funcionaria.

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Para este fin de semana, el dispositivo en total es de cerca de 800 uniformados del Ejército y la Policía Nacional que acompañarán todos los corredores viales del departamento para garantizar la seguridad y la libre movilidad de los 631 mil vehículos que transitarán, tanto entrando como saliendo, por estas carreteras.