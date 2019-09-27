En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
San Andrés
Pizarro
Sencia
Protestas en Francia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Día de la Raza

Día de la Raza

Fiestas en Necoclí, Antioquia.jpg
Antioquia

Prográmese: durante puente de La Raza hay ferias y fiestas en más de 15 municipios de Antioquia

Movilidad en Medellín.jpg
Antioquia

Más de 600 mil vehículos se movilizarán por vías de Antioquia durante puente festivo de La Raza

Plenaria de la Cámara de Representantes
Judicial

Resta un debate en Cámara para que el Día de la Raza pase a ser Día de Diversidad Étnica y Cultural

Patricia Ariza.jpg
Cultura

“Cambiar el nombre del Día de la Raza no implica acabar con el festivo”: ministra de Cultura

Calendario 2022
Nación

Festivos Colombia 2022: estos son los días nacionales y los puentes festivos del año

Calendario.jpg
Nación

¿Por qué es festivo este 18 de octubre en Colombia?

373554_vias-carreteras-policia-festivo-retorno-mintransporte_0_0.jpg
Sociedad

¿Cuántos festivos quedan en 2021 en Colombia?

344573_BLU Radio// María Linares. Foto: BLU Radio
Cultura

“No existen las razas”: artista que busca cambiarle el nombre al 12 de octubre

293864_BLU Radio. Comunidades indígenas en Colombia. Foto AFP
Cultura

Las historias desconocidas de la llegada de los españoles a América

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad