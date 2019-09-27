Miles de paisas están listos para disfrutar del puente festivo y por ello las autoridades se preparan con una variada agenda de fiestas, ferias y festivales que tendrán música, cultura y gastronomía para que las personas aprovechen los últimos días del receso escolar.La programación tiene 28 actividades entre las que se destacan el Festival de los Balcones en Carolina del Príncipe; las tradicionales Fiestas del Buey en Valparaíso; y las Fiestas del Agua en Briceño.La oferta también incluye el VI Festival de la Mula y el Café y Expo Suroeste en Ciudad Bolívar; las Fiestas del Samán en Hispania; la Fiesta de la Paz y el Progreso, en Amalfi; y las Fiestas del Oro, la Minería y la Ganadería en Remedios.A esta variada agenda se suman las Fiestas de la Raza, Café, Cítricos y Poesía en Tarso; el Festival de Cine de Marinilla; el Festival de Teatro de Titiribí, mientras que Betania será escenario del III Festival Caminos del Café y Urrao tendrá su Festival Municipal de Música Popular.También se realizará la Bicitravesía en Cañasgordas; en Donmatías se celebrará la XXIV Feria de la Confección y la Cultura; Amagá tendrá su Semana de la Juventud y el Festival del Sancocho; Valdivia realizará las Fiestas de la Semana Cultural y Deportiva; y Necoclí será sede del XXXVIII Festival Nacional del Bullerengue.Por su parte, Buriticá celebrará las Fiestas de Razas, Mitos y Leyendas, mientras que Cáceres vivirá las Fiestas de la Herencia Paisa. La agenda incluye además el Festival del Chocolate en Chigorodó; el Paseo a Caballo en Anzá; y el Festival Equino Juzgado en San Roque, el 10 de octubre.Con esta programación, los municipios antioqueños buscan ofrecer alternativas de entretenimiento para los paisas y para los miles de visitantes durante el fin de semana festivo.