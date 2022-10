“Cambiar el nombre del Día de la Raza no implica acabar con el festivo”: ministra de Cultura

La ministra de Cultura, Patricia Ariza, habló en Mañanas Blu acerca de la decisión del Gobierno de resignificar el 12 de octubre, conocido como “día de la raza”, para que tenga una mirada desde la identidad étnica y ancestral. La funcionaria dijo que la conmemoración seguirá siendo un día festivo.

“Se mantiene el día festivo, por supuesto. La diversidad es algo para celebrar e incluye, por supuesto, todo. Somos multiétnicos, multiculturales. No estamos excluyendo a nadie, pero no creo que haya que celebrarse la raza”, afirmó.

Publicidad

La ministra se refirió a la iniciativa que al mismo tiempo busca que la cartera pase a llamarse "Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (Micasa)".

“Hay una sola raza, la humana. Creo en la diversidad cultural, por esa razón María José Pizarro, acompañada de artistas, presentó un proyecto de ley para cambiar la noción de ese día. De cuál raza se va a celebrar el día, por eso se propone cambiar La vida siempre tiene dos lados, por eso es más inclusivo y contemporáneo, el Día de la diversidad étnica y cultural”, sostuvo Ariza.

La funcionaria dijo que otro elemento que debe ser trascendente en la conmemoración será la resistencia indígena.

“La vida siempre tiene dos lados, por eso me parece mucho más inclusivo y contemporáneo. Por ejemplo, las Naciones Unidas también están de acuerdo con no ponerle el Día de la Raza”, sostuvo.

Publicidad

Con respecto al cambio del Ministerio de Cultura y de la economía naranja, Ariza aseguró que la designación entrañaba una centralización que iba en contra de la diversidad de los saberes y pensamientos.

“Las palabras y el lenguaje crean rivalidades. No va a ser solamente cambiar el nombre, es también transformar muchos de los contenidos. La economía naranja es multicolor. El problema fue porque provocó una centralidad en el Ministerio. No es que no creamos en las industrias creativas o culturales ni mucho menos, existen y deben tener un lugar, pero no pueden ser el centro del universo”, indicó.

Publicidad

Le puede interesar: