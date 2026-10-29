Lobo atacó a una niña de 8 años durante una visita a un zoológico: esto se sabe

Un hecho de extrema gravedad sacudió la tranquilidad de un zoológico en Alemania durante la jornada de este miércoles. Una niña de tan solo ocho años de edad resultó herida tras ser atacada por un ejemplar de lobo mientras visitaba las instalaciones del parque zoológico.

De acuerdo con los reportes iniciales proporcionados por agencias internacionales, el incidente ocurrió bajo circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. La menor, cuya identidad no ha sido revelada por razones de seguridad y privacidad familiar, fue asistida inmediatamente después de que el animal lograra entrar en contacto con ella.

Hasta el momento, los informes médicos preliminares indican que la niña presenta heridas de gravedad. Si bien el personal médico del centro asistencial donde fue trasladada no ha emitido un parte oficial detallado sobre su evolución, se confirmó que el suceso activó todos los protocolos de emergencia del zoológico, obligando a suspender las actividades de forma temporal para asegurar el área.

El lobo llegó hasta la menor y la atacó. Foto: Hecha con IA

La administración del recinto se encuentra colaborando estrechamente con las fuerzas policiales locales y las autoridades de control animal para determinar cómo se produjo la brecha de seguridad que permitió el acercamiento entre el depredador y la niña.

Expertos en comportamiento animal señalan que, a pesar de que los lobos en cautiverio suelen estar habituados a la presencia humana, estos conservan sus instintos territoriales y de caza. Cualquier interacción no controlada entre un ser humano y un lobo representa un riesgo significativo de lesiones graves, dada la fuerza física y la naturaleza depredadora de estos cánidos.

Los parques zoológicos en Europa están sujetos a normativas extremadamente estrictas bajo directivas de la Unión Europea. Estas regulaciones exigen auditorías regulares sobre la integridad de las vallas, las zonas de amortiguamiento y los sistemas de doble puerta diseñados específicamente para prevenir que los visitantes tengan acceso a los hábitats de animales peligrosos.

Por el momento, el parque permanece bajo estrictas medidas de seguridad y se espera que, en las próximas horas, las autoridades emitan un comunicado oficial aclarando el estado de salud de la menor y el futuro operativo del área donde se alojan los lobos.