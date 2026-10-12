El extraño pedido que hizo hombre antes de entrar a jaula de tigre en zoológico y morir tras ataque

Un hombre murió tras ingresar al recinto de un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra. El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre y fue presenciado por varios visitantes, entre ellos familias con niños.

El ataque quedó registrado en videos que se difundieron rápidamente en redes sociales y que muestran los momentos de angustia que vivió la víctima mientras intentaba defenderse del felino.

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Minutos antes de entrar al hábitat del animal, el visitante se acercó a otros paseantes y les hizo una petición que llamó la atención por lo que ocurrió después. “¿Pueden sacarme una foto con el tigre?”, preguntó el hombre, según los relatos divulgados por medios locales.

Después de dirigirse a estas personas, se alejó del grupo y caminó hacia el espacio donde se encontraba Altai, un tigre de Amur o siberiano. Una mujer que estaba tomando imágenes también habría escuchado al sujeto pedirle que le hiciera otra fotografía antes de apartarse.



Según la información conocida, el visitante entró por voluntad propia al espacio del felino, pese a las barreras de seguridad instaladas para separar a los animales del público.

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Así fue el ataque del tigre en el zoológico

La Policía de South Yorkshire informó que recibió una llamada de emergencia alrededor de las 13:35, hora local, en la que alertaron sobre un hombre que había ingresado al recinto de los tigres.

“El tigre atacó al hombre, causándole heridas graves. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y, a pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el acto”, señalaron las autoridades, según declaraciones citadas por medios locales.

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El operativo de emergencia incluyó dos ambulancias terrestres, un helicóptero sanitario y un médico. Sin embargo, los esfuerzos del personal médico no fueron suficientes para salvarle la vida al visitante. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado oficialmente su identidad.

En las imágenes que circulan en redes sociales se escuchan los gritos de la víctima y de las personas que presenciaron el ataque. Durante la grabación, el hombre intenta que el felino se detenga mientras este lo muerde por la espalda, lo derriba y lo sujeta con sus patas.

El hombre se metió a la jaula de los tigres. Foto: Captura de video

Los testigos observaron la escena sin poder intervenir directamente. Tras lo ocurrido, el personal del zoológico organizó la evacuación del sector mientras llegaban los equipos de emergencia y la Policía. Algunos visitantes relataron la conmoción que se vivió en el parque durante esos momentos.

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¿Qué pasará con el tigre Altai tras la muerte del visitante?

Tras el incidente, el Yorkshire Wildlife Park confirmó que el animal se encontraba sano y salvo y descartó sacrificarlo como consecuencia del ataque.

“Podemos tranquilizar a todos confirmando que el tigre se encuentra sano y salvo y no será sacrificado a consecuencia de este incidente”, informó la institución en un comunicado divulgado el domingo 11 de octubre.

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El parque también expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del hombre fallecido y aseguró que la seguridad y el bienestar de los visitantes, los trabajadores y los animales son una prioridad.

Como consecuencia de lo sucedido, el establecimiento anunció que permanecería cerrado al público el domingo 11 de octubre. Por su parte, la Policía de South Yorkshire indicó que no existe un riesgo general para los visitantes y continúa con las investigaciones para esclarecer cómo el hombre logró ingresar al hábitat y qué circunstancias rodearon los momentos previos al ataque.