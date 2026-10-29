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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Presidente De La Espriella confirma captura de cinco disidentes de las Farc en el Valle del Cauca

Presidente De La Espriella confirma captura de cinco disidentes de las Farc en el Valle del Cauca

Los enfrentamientos se han desarrollado en el sector de Venus, del corregimiento La Marina, zona rural de Tuluá.

Disidentes del 'Frente 57' capturados en Tuluá, Valle.
Presidente de la República.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Desde la tarde del miércoles y durante toda la noche, tropas de la Tercera Brigada del Ejército en el Valle del Cauca con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, sostienen fuertes combates contra integrantes del 'Frente 57 Yair Bermúdez', disidencia de las Farc que delinque en esta zona del centro del departamento.

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Los enfrentamientos se han desarrollado en el sector de Venus, del corregimiento La Marina, zona rural de Tuluá, donde la comunidad se ha refugiado en las viviendas para evitar quedar en medio del fuego cruzado.

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A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella, confirmó que en medio de esta acción ofensiva, la Fuerza Pública ha logrado la captura de cinco integrantes del grupo armado. Entre ellos alias 'Brayan', señalado cabecilla de una comisión armada, y alias 'Sebastián' o 'Caquetá', su segundo al mando. También se incautaron 7 fusiles, 2 pistolas, municiones y material de intendencia.

"Se les acabó la guachafita. Seguimos golpeando las estructuras criminales, debilitando su capacidad armada y recuperando la seguridad de nuestros territorios. En la Patria Milagro no hay espacio para quienes pretenden someter a los colombianos mediante las armas y el terror. ¡Vamos por todos los cabecillas!", señaló el presidente De La Espriella en su trino.

La ofensiva se mantiene para recuperar el control territorial en la zona rural de Tuluá, donde desde hace varios años el 'Frente 57' sostiene disputas contra la estructura 'Adán Izquierdo' disidencia al mando de alias 'Iván Mordisco', confrontaciones que han afectado principalmente a la población civil en la zona de media y alta montaña del municipio.

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"Allí las tropas se encuentran en confrontaciones con este grupo ilegal armado. Hay unas operaciones que están en desarrollo. Todavía sigue el despliegue en el área y parece ser que hay intervención inclusive del avión fantasma.", aseguró Martín Hincapié, secretario de gobierno de Tuluá.

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