Cali le apuesta a la música y los grandes eventos para reactivar su economía tras el terremoto

Cali busca reactivar su economía y fortalecer su vida cultural a través de un plan que tiene como eje principal la industria musical y los espectáculos en vivo. La iniciativa, impulsada con el acompañamiento de Billboard Colombia, pretende atraer inversiones, generar empleo y contribuir a la recuperación de la ciudad tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

La propuesta fue presentada el 28 de octubre en Bogotá, durante un encuentro entre representantes del Gobierno Nacional, la Alcaldía de Cali y empresarios del sector del entretenimiento. Entre los principales objetivos está consolidar una programación anual de 126 eventos, que incluiría conciertos en estadios, arenas, teatros y espacios al aire libre.

Publicidad

Según las proyecciones del proyecto, esta agenda podría generar cerca de 875.000 millones de pesos al año y atraer al menos 530.000 asistentes nacionales e internacionales. Para lograrlo, la administración local trabaja en mejorar las condiciones para los organizadores, facilitando el acceso a escenarios, agilizando los permisos y coordinando una oferta de espectáculos durante todo el año, con el apoyo de Corfecali.

“Este proyecto hace parte de una iniciativa que esta alcaldía ha tenido desde que iniciamos, pero que se hizo más relevante luego del terremoto. Estamos trabajando además en recuperar nuevos espacios para darle a la ciudad una transformación cultural que se traduzca en crecimiento económico”, detalló el alcalde Alejandro Eder.



Desde el Gobierno nacional también se plantearon alternativas para respaldar al sector cultural y empresarial. Entre ellas se encuentran los incentivos tributarios de CoCrea, la reducción temporal de la contribución parafiscal para promotores de eventos y mecanismos de apoyo financiero para pequeñas y medianas empresas, a través de entidades como Bancóldex e iNNpulsa.

Durante la reunión, además, se destacó la necesidad de fortalecer la organización gremial de la industria musical y del entretenimiento en vivo, con el propósito de conectar a las empresas y promover el desarrollo de toda la cadena productiva.

Publicidad

Como parte de esta apuesta, Cali ya se prepara para recibir nuevos espectáculos, entre ellos el concierto de Nicky Jam, programado para el 21 de noviembre, y el Super Concierto de la Feria de Cali, previsto para el 27 de diciembre.