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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Un año tardará la reconstrucción de las áreas destruidas por el terremoto en el HUV

Un año tardará la reconstrucción de las áreas destruidas por el terremoto en el HUV

La recuperación del HUV, incluyendo las obras de reconstrucción, remodelaciones y renovación de equipos biomédicos afectados, tendría un costo aproximado de 490.000 millones de pesos.

HUV demolerá la torre que colapsó durante el terremoto del 10 de agosto
Hospital Universitario del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Desde el Hospital Universitario del Valle confirmaron que la torre donde se prestaban servicios de pediatría y medicina interna, que colapsó durante el terremoto del pasado 10 de agosto, será demolida en su totalidad, mientras que otras dos torres de la institución también deberán ser intervenidas debido a los daños ocasionados el día de la emergencia.

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El gerente del hospital, Irne Torres, explicó que tanto las demoliciones como el inicio de las nuevas obras podrían comenzar a finales de este 2026 o a principios de 2027.

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"La manifestación más grande del terremoto a nivel mundial fue la caída de un espolón del Hospital Universitario del Valle. Ese espolón hay que demolerlo 100 %. En 30 o 45 días cerramos el ciclo de negociación con la aseguradora; luego de eso son 30 días de planificación de diseños estructurales y capacidad instalada, y esperamos que estemos arrancando. Si todo sale bien, al final de este año o a principios del año que viene", dijo el gerente.

El gerente señaló que la recuperación del HUV, incluyendo las obras de reconstrucción, remodelaciones y renovación de equipos biomédicos afectados, tendría un costo aproximado de 490.000 millones de pesos. De ese monto, $65.000 millones se destinarán a la reconstrucción de la torre que colapsó. Esta obra tendría un plazo estimado de ejecución de entre ocho y diez meses.

"Venimos a hacernos la valoración correspondiente, queremos ser muy precisos con la pérdida del hospital y, asimismo, en la reconstrucción del mismo, entendiendo que habrá unas afectaciones importantes en la desmovilización de algunas áreas y en la remodelación de otras áreas para que el hospital vuelva a ser lo que era antes del 10 de agosto del año 2026", manifestó Torres.

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Mientras avanzan los estudios y se concretan los trámites para iniciar las obras, el hospital mantiene como prioridad la recuperación progresiva de las áreas afectadas. Hasta el momento, se ha logrado rehabilitar entre el 65 % y el 70 % de los servicios en general.

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