Alcalde de Cali anuncia beneficios a empresas que inviertan en reconstrucción de la comuna 19

Para avanzar en el proceso de reconstrucción de las zonas de Cali que resultaron más afectadas por el terremoto, la Alcaldía se encuentra preparando un proyecto que será presentado al Concejo Distrital, para ofrecer alivios tributarios e incentivos para empresas nuevas que instalen sus sedes en las comunas 19 y 17, que fueron las que más daños tuvieron el pasado 10 de agosto.

Este proyecto también busca ampliar el beneficio de cero predial, de cuatro a 10 años, para aquellos proyectos de vivienda que se construyan en lotes de edificios colapsados o demolidos.

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"La Comuna 19 era el corazón de la industria de servicios médicos de Cali. Entonces vamos a presentar un proyecto donde cualquier nueva empresa de servicios médicos, de investigación científica o de servicios relacionados a la medicina que se instalen en la Comuna 19 van a recibir cero ICA y cero predial por 10 años. Eso para incentivar que se vuelva a levantar la Comuna 19", explicó el alcalde Alejandro Éder.

El mandatario además confirmó que ya está en marcha la reconstrucción de tres edificaciones en la comuna 19, dos en predios de edificios que colapsaron y uno que fue demolido. También le aclaró, que la reconstrucción de viviendas en Cali no se puede centrar en la zona de expansión. Sino que debe enfocarse en las áreas afectadas por el sismo.



"Solo en el barrio Cuarto de Legua, en dos cuadras hay 23 edificios que colapsaron o que deberán ser demolidos. Ahí ya tenemos los primeros dos, uno colapsó, el otro fue demolido, donde ya están en negociaciones para iniciar su reconstrucción. Tenemos otros edificios, como por ejemplo el desarrollo de vivienda Pío XII, que ya fue declarado pérdida total, es una propiedad muy grande y ya hay interés de una constructora para hacer un nuevo desarrollo de renovación urbana, que puede ser mixto entre residencial y otros usos", finalizó Eder.