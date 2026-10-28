En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Choque de trenes España
Megaoperativo en Bogotá
Flávio Bolsonaro
María Corina Machado
Kbeto Zuleta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alcalde de Cali anuncia beneficios a empresas que inviertan en reconstrucción de la comuna 19

Alcalde de Cali anuncia beneficios a empresas que inviertan en reconstrucción de la comuna 19

Empresas nuevas que construyan en esta zona afectada por el terremoto no pagarían ICA ni predial por 10 años. También serían exoneradas de predial, empresas que reconstruyan edificios colapsados.

Demoliciones en la comuna 19 de Cali.
Demoliciones en la comuna 19 de Cali.
Foto: Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Para avanzar en el proceso de reconstrucción de las zonas de Cali que resultaron más afectadas por el terremoto, la Alcaldía se encuentra preparando un proyecto que será presentado al Concejo Distrital, para ofrecer alivios tributarios e incentivos para empresas nuevas que instalen sus sedes en las comunas 19 y 17, que fueron las que más daños tuvieron el pasado 10 de agosto.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Este proyecto también busca ampliar el beneficio de cero predial, de cuatro a 10 años, para aquellos proyectos de vivienda que se construyan en lotes de edificios colapsados o demolidos.

Últimas noticias

Tren de Cercanías busca destrabarse con el Gobierno nacional
Pacífico

“Estas dos semanas son importantes para el aval fiscal del Tren de Cercanías": Dilian Francisca Toro

HUV demolerá la torre que colapsó durante el terremoto del 10 de agosto
Pacífico

Un año tardará la reconstrucción de las áreas destruidas por el terremoto en el HUV

Publicidad

"La Comuna 19 era el corazón de la industria de servicios médicos de Cali. Entonces vamos a presentar un proyecto donde cualquier nueva empresa de servicios médicos, de investigación científica o de servicios relacionados a la medicina que se instalen en la Comuna 19 van a recibir cero ICA y cero predial por 10 años. Eso para incentivar que se vuelva a levantar la Comuna 19", explicó el alcalde Alejandro Éder.

El mandatario además confirmó que ya está en marcha la reconstrucción de tres edificaciones en la comuna 19, dos en predios de edificios que colapsaron y uno que fue demolido. También le aclaró, que la reconstrucción de viviendas en Cali no se puede centrar en la zona de expansión. Sino que debe enfocarse en las áreas afectadas por el sismo.

"Solo en el barrio Cuarto de Legua, en dos cuadras hay 23 edificios que colapsaron o que deberán ser demolidos. Ahí ya tenemos los primeros dos, uno colapsó, el otro fue demolido, donde ya están en negociaciones para iniciar su reconstrucción. Tenemos otros edificios, como por ejemplo el desarrollo de vivienda Pío XII, que ya fue declarado pérdida total, es una propiedad muy grande y ya hay interés de una constructora para hacer un nuevo desarrollo de renovación urbana, que puede ser mixto entre residencial y otros usos", finalizó Eder.

Publicidad

Publicidad

Publicidad