“Estas dos semanas son importantes para el aval fiscal del Tren de Cercanías": Dilian Francisca Toro

El Tren de Cercanías del Valle del Cauca espera recibir en la segunda semana de noviembre el aval financiero del Gobierno nacional para avanzar con su ejecución, luego de que el proyecto quedara frenado en el gobierno anterior por la falta de aprobación de los recursos de la Nación.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, confirmó que se adelantan las gestiones con el Ministerio de Hacienda y la Financiera de Desarrollo Nacional para obtener el aval financiero, un requisito clave para avanzar en la aprobación técnica y la asignación de los recursos.

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"Estamos en las últimas conversaciones con el Ministerio de Hacienda para el aval fiscal, que es muy importante. Ya se están haciendo las conversaciones. Creo que estas dos semanas son importantes. Lógicamente, contamos con la voluntad del Gobierno, pero ustedes saben que nosotros tenemos problemas económicos, y es fundamental el apoyo del Gobierno nacional y esperamos que se pueda dar", señaló la gobernadora.

La primera fase del proyecto contempla un recorrido de 23 kilómetros entre Cali y Jamundí, con una financiación distribuida en un 70 % a cargo del Gobierno nacional y el 30 % restante entre la Gobernación del Valle y las alcaldías de ambos municipios. Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, destacó la importancia de reactivar esta iniciativa, al considerar que mejoraría la calidad de vida de los habitantes de ambas localidades, principalmente por la reducción de los tiempos de desplazamiento.



"En el caso del tren de cercanías, por supuesto que haya toda la voluntad de ir desbloqueando. Esta iniciativa es muy importante para los Vallecaucanos, porque este proyecto de movilidad sostenible disminuye los tiempos de desplazamiento, disminuye los costos de movilidad y, por supuesto, la accidentalidad en nuestra ciudad. En la primera etapa, Jamundí y Cali, que es la que necesitamos que avance.", dijo Sanclemente.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció que en enero se abriría la licitación para la concesión del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, con el propósito de atraer inversiones para modernizar la terminal aérea y mejorar servicios que actualmente generan inconvenientes a los usuarios, como el tema de los parqueaderos, los baños, entre otros. El proceso se realizaría mediante una Asociación Público-Privada.