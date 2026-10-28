Alcaldía de Cali investigará publicidad instalada en el monumento Las Trompetas de Niche

La Alcaldía de Cali revisará la publicidad instalada en el monumento Las Trompetas de Niche, ubicado en la plazoleta Jairo Varela, para determinar si esta intervención cumple con las normas que regulan el uso del espacio público y establecer las medidas correspondientes.

La revisión estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Justicia, a través del equipo de Inspección, Vigilancia y Control. Posteriormente, un inspector de Paz y Convivencia evaluará el caso y definirá las acciones que correspondan según la normativa vigente.

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Frente a esta situación, la Administración Distrital aclaró que la escultura fue creada por el arquitecto Fredy Pantoja y que no es propiedad del Distrito. Hasta el momento, no existe un contrato que formalice la entrega del monumento a la Alcaldía ni que establezca quién debe asumir su administración, operación y mantenimiento.

"El monumento a Las Trompetas que se encuentran a plazoleta Jairo Varela, es un monumento que tiene derechos privados sobre él, es decir, no pertenencia a la Alcaldia de Cali, sin embargo queremos mencionar que el monumento al encontrarse en una zona de espacio público lo cubre la ley 140 de 1994 , esto directamente va a que estos bienes de interés cultural en espacio público no pueden tener ningún tipo de actividad comercial" dijo Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Santiago de Cali.



Aunque la obra se ha convertido en un símbolo cultural de Cali y en un homenaje al maestro Jairo Varela y al Grupo Niche, cualquier actividad comercial que se realice en este espacio debe contar con la revisión y las autorizaciones necesarias.