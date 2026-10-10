Agente del CTI frustró intento de hurto en el centro de Medellín: dos presuntos fleteros murieron

La reacción de un funcionario de la Fiscalía General frustró en las últimas horas un intento de hurto en pleno centro de Medellín, del cual iban a ser víctimas dos hombres que acababan de salir de un banco.

Los hechos ocurrieron cerca del cruce de las avenidas La Playa con El Palo, donde dos hombres armados pretendían hurtar el dinero producto de la venta de un vehículo que dos hermanos acababan de retirar de una entidad bancaria.

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Un agente del Cuerpo Técnico de Investigación que estaba cerca del lugar se percató de lo ocurrido tras escuchar algunos disparos y accionó su arma de dotación, lesionando a los sospechosos de estar cometiendo el hurto.

Ambos fueron trasladados, en una camioneta y un taxi, hasta la Policlínica, en el norte de la ciudad, para recibir atención médica. Sin embargo, minutos después de ingresar, fallecieron por la gravedad de las heridas a la altura del pecho.



Una de las víctimas de la situación también resultó herida, pues, en medio de la reacción para evitar el atraco, se abalanzó contra uno de los fleteros y recibió un disparo también en el pecho con un arma traumática.

Mientras que en el lugar fue incautada el arma traumática que llevaban los supuestos delincuentes, el funcionario de la Fiscalía entregó su pistola de uso oficial restringido, la cual será sometida a estudios balísticos.