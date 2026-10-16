Amarraban vigilantes y robaban maquinaria: cayó grupo señalado de hurtos millonarios en Santander

Los vigilantes habrían sido sometidos durante los asaltos y, una vez los presuntos responsables tenían el control de las instalaciones, sacaban la maquinaria pesada y retiraban sus dispositivos de rastreo para dificultar su ubicación. Así habría operado el grupo delincuencial ‘Caravanas’, investigado por tres millonarios hurtos en Santander y Boyacá.

La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de cinco presuntos integrantes de esta estructura, a quienes relaciona con el robo de bienes cuyo valor preliminar asciende a $2.734.400.000.

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Los procesados fueron identificados como Daniel Rojas Zapata, Jorge Luis Herrera Castillo, Andrés Felipe Muñoz Barrientos, Dairo Alberto Gómez Puerta y Henry De Jesús Guisao Guzmán.

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron entre el 16 de febrero y el 10 de marzo de 2025, en los municipios de Rionegro y Girón, en Santander, y en la vereda La Quinta, en Duitama, Boyacá.



Los investigadores relacionaron a los cinco hombres con al menos tres episodios de hurto de maquinaria pesada. De acuerdo con información periodística sobre el caso, los vehículos sustraídos serían volquetas, algunas de marca International.

Los lugares señalados en la investigación son: Rionegro, Santander: un hecho ocurrido entre el 16 y el 17 de febrero de 2025, en una empresa ubicada en la vereda Puente Tierra, Duitama, Boyacá, un hurto que habría ocurrido entre el 7 y el 8 de marzo, en las instalaciones de Mincivil, en el sector La Rusia, vereda La Quinta, y Girón, Santander, un caso registrado presuntamente entre el 9 y el 10 de marzo, en una empresa de colchones ubicada en el kilómetro 5 de la autopista Bucaramanga-Girón.

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La Fiscalía indicó que los presuntos integrantes cumplían funciones diferenciadas dentro de la estructura: coordinadores, atracadores, campaneros y responsables de extraer los vehículos.

Según el ente acusador, los sospechosos ubicaban los sitios donde permanecía guardada la maquinaria, ingresaban de manera violenta y sometían al personal de vigilancia. Después de apoderarse de los vehículos, presuntamente les retiraban los dispositivos de rastreo.

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La investigación busca establecer la participación de cada procesado en los hechos y las responsabilidades individuales dentro de la estructura señalada de organizar los robos.

Los cinco hombres fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, secuestro simple, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.