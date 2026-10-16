Recapturan en Floridablanca a alias ‘Julito’, señalado de una cadena de homicidios

Alias ‘Julito’, señalado por las autoridades de estar vinculado con múltiples homicidios en Bucaramanga y Floridablanca, habría sido recapturado este viernes 16 de octubre en el sector del Santísimo, en Floridablanca, Santander, la información fue confirmada por el Alcalde de Bucaramanga Cristian Portilla en sus redes sociales "uno de los bandidos más buscados, señalado de ser clave en sicariatos y homicidios en Canelos y el norte de Bucaramanga. Fue capturado junto a otros cinco delincuentes por la Policía y el CTI".

El joven, quien ya había sido aprehendido en enero de este año y posteriormente escapó de un centro de reclusión en Bogotá, se convirtió en uno de los principales objetivos de las autoridades por las investigaciones que lo relacionan con homicidios y hechos de sicariato en el área metropolitana.

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Uno de los casos más graves que se le atribuyen es el asesinato de su expareja sentimental, Cynthia Valeria Espitia Argüello, de 17 años, ocurrido el 20 de enero de 2026 en el barrio San Miguel, en Bucaramanga. La adolescente fue atacada con arma de fuego y otras dos jóvenes resultaron heridas.

#Atención Capturado alias 'Julito', señalado como presunto integrante de la banda 'Los del Sur'. Es investigado por múltiples homicidios en Bucaramanga, Floridablanca y el área metropolitana. Las autoridades ofrecían hasta $70 millones de recompensa por este sicario pic.twitter.com/qO9HYk7WrF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 16, 2026

Según las investigaciones divulgadas públicamente, el crimen estaría relacionado con la decisión de la adolescente de terminar la relación sentimental. El caso fue investigado como feminicidio y puso a alias ‘Julito’ en el centro de las pesquisas por otros hechos violentos registrados en Santander.



Alias ‘Julito’ fue aprehendido en enero de 2026 durante un operativo en una finca zona rural de Lebrija, cerca del aeropuerto internacional Palonegro, para entonces, cuando tenía 17 años, la Policía lo señaló como presunto integrante y sicario de la estructura delincuencial ‘Los del Sur’.

Las autoridades lo relacionaron inicialmente con al menos 15 homicidios, entre los hechos bajo investigación también figura la masacre del asentamiento humano Villa Esperanza, ocurrida en octubre de 2025, en la que cuatro personas fueron asesinadas.

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Posteriormente, su nombre volvió a aparecer en investigaciones por otros ataques armados en Bucaramanga y Floridablanca. Las autoridades han buscado establecer su posible responsabilidad en esos casos y determinar si algunos de los crímenes estarían conectados.

La búsqueda del señalado delincuente se intensificó en abril de 2026, cuando escapó de un centro de reclusión para menores en Bogotá mientras era trasladado a una cita médica bajo custodia.

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La fuga encendió las alarmas de las autoridades en Santander, que temían que regresara al área metropolitana de Bucaramanga, en los meses siguientes, la Policía informó sobre labores de búsqueda y posibles movimientos del joven en la región.

En agosto, la recompensa por información que permitiera ubicarlo llegó a los $70 millones de pesos, informando a su vez que el joven ya era mayor de edad; el pasado 2 de octubre, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró que las autoridades continuaban siguiendo los pasos de alias ‘Julito’ y advirtió sobre su presunta participación en actividades criminales mediante la instrumentalización de otros jóvenes.

“Lo que sabemos es que ha venido delinquiendo de manera tercerizada, instrumentalizando muchachos, jóvenes”, afirmó el mandatario.

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Portilla también señaló que la Policía y los organismos de inteligencia mantenían el seguimiento para dar con su paradero y anticipó que podrían producirse resultados en las siguientes semanas.

Ahora, el reporte de su posible recaptura en Floridablanca marcaría un nuevo capítulo en la búsqueda de uno de los jóvenes señalados por las autoridades de estar relacionado con múltiples homicidios en Santander.

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Se espera que la Policía confirme el procedimiento, entregue detalles sobre las circunstancias en las que habría sido localizado y precise su situación judicial. Mientras no exista confirmación oficial, la captura debe manejarse como información preliminar.