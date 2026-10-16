Crece 41% el mercado automotor en Santander; carros chinos eléctricos ganan terreno

El mercado automotor de Santander registra un crecimiento significativo durante 2026, impulsado por el aumento en la venta de vehículos nuevos y la llegada de marcas que apuestan por tecnologías eléctricas e híbridas. En Bucaramanga, esta transformación comienza a reflejarse en la expansión de concesionarios y en una mayor oferta de modelos, entre ellos los provenientes de fabricantes chinos.

De acuerdo con cifras de matrículas del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), divulgadas por la ANDI y Fenalco, durante el primer semestre de 2026 se registraron 6.639 vehículos nuevos en Santander, lo que representa un crecimiento del 41,1% frente al mismo periodo de 2025.

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La dinámica también se evidencia en el área metropolitana de Bucaramanga, donde se matricularon 5.997 vehículos entre enero y junio, un incremento del 36,7% en comparación con el primer semestre del año anterior.

Estas cifras muestran el dinamismo del sector automotor en la región, en un momento en el que los consumidores tienen acceso a una oferta cada vez más amplia de vehículos, con diferentes sistemas de propulsión, niveles de eficiencia y alternativas de movilidad.



Las marcas chinas ganan espacio en Bucaramanga

Uno de los movimientos recientes en el mercado local es la expansión de Changan y Deepal, fabricantes de origen chino que comenzaron operaciones comerciales en Bucaramanga en marzo de 2026 y que ahora buscan fortalecer su presencia con una nueva vitrina.

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Según información entregada por las compañías, desde su llegada han entregado más de 72 vehículos en la ciudad y esperan superar las 150 unidades durante su primer año de operación.

La nueva sede estará ubicada en la carrera 27 con 37 contará con dos pisos, con espacio para exhibir tres vehículos en el interior y siete en la zona exterior.

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La expansión se suma a la presencia de fabricantes asiáticos que buscan posicionarse en Colombia con vehículos eléctricos, híbridos y otras tecnologías de menor dependencia de los combustibles tradicionales.

Los vehículos eléctricos e híbridos impulsan la transformación

El crecimiento de las marcas que ofrecen nuevas tecnologías de movilidad coincide con el comportamiento del mercado nacional. Entre enero y septiembre de 2026, Colombia registró 247.212 vehículos nuevos, un aumento del 41,2 % frente al mismo periodo de 2025.

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Dentro de ese mercado, los vehículos eléctricos e híbridos sumaron 114.255 matrículas, equivalentes al 46,2 % del total registrado durante los primeros nueve meses del año, según las cifras de la ANDI y Fenalco basadas en información del RUNT.

Solo en septiembre, ambas categorías alcanzaron 17.156 unidades, que representaron el 50,7% de los vehículos matriculados en el país durante ese mes.

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Estas cifras corresponden al mercado nacional y no exclusivamente a Santander, pero permiten dimensionar el crecimiento de las tecnologías electrificadas en Colombia y el contexto en el que los fabricantes están ampliando su presencia regional.

Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan Colombia, señaló que Santander es una región estratégica para el crecimiento de las compañías y destacó el interés de los consumidores por tecnologías eficientes, con buen desempeño y mayor autonomía.

Bucaramanga, un mercado atractivo para nuevas inversiones

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El aumento de las matrículas y la apertura de nuevos puntos de venta evidencian el interés de las empresas automotrices por fortalecer su operación en Santander.

Para los compradores, la llegada de nuevas marcas amplía las alternativas disponibles y aumenta la competencia entre fabricantes, especialmente en segmentos que incorporan tecnologías eléctricas e híbridas.

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Sin embargo, el crecimiento de las matrículas no permite establecer por sí solo cuántos vehículos electrificados se están vendiendo específicamente en Bucaramanga ni cuál es la participación de las marcas chinas en el mercado regional. Para determinarlo sería necesario contar con cifras desagregadas por tecnología, fabricante y municipio.

Por ahora, los datos del primer semestre muestran un crecimiento de dos dígitos en las matrículas de vehículos nuevos en Santander y su área metropolitana, mientras que la expansión de fabricantes como Changan y Deepal refleja cómo Bucaramanga se incorpora a la estrategia de las marcas que buscan ganar terreno en el mercado colombiano de nuevas tecnologías de movilidad.

