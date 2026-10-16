Remodelan con hermosos jardines el emblemático Parque Bolívar de Bucaramanga: así quedó

El Parque Bolívar, uno de los espacios tradicionales de Bucaramanga, luce renovado tras una intervención que permitió recuperar sus zonas verdes y jardines. Como parte de estos trabajos, el lugar también cuenta con un sistema de riego inteligente diseñado para facilitar el mantenimiento de la vegetación.

La transformación fue presentada por la Alcaldía de Bucaramanga a través de la estrategia Bucara Verde. Según la Administración Municipal, el parque pasó de tener sectores con tierra y senderos sin vegetación a contar con jardines que incorporan diferentes especies de plantas y colores.

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Además de la recuperación paisajística, la intervención incluye tecnología para garantizar el suministro de agua a las zonas verdes y contribuir a la conservación de los jardines a largo plazo.

Como un verdadero tapete de flores luce ahora el Parque Bolívar de Bucaramanga tras la intervención realizada por la Alcaldía dentro de su estrategia de embellecimiento de las zonas verdes de la ciudad. El parque ofrece nuevas áreas para las familias y mascotas #MañanasBlu pic.twitter.com/C1TOFye5WB — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 16, 2026

Así funciona el sistema de riego

El sistema instalado en el Parque Bolívar cubre 4.407 metros cuadrados de zonas verdes, cuenta con 29 estaciones de riego y atiende 14 jardineras.

Su programación se realiza de manera autónoma mediante conexión Bluetooth y el riego funciona automáticamente durante la noche. De acuerdo con los parámetros de diseño informados por la Alcaldía, se contempla una aplicación de cinco litros de agua al día, con ciclos de 15 minutos por estación.

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La administración municipal anunció que este modelo se implementará en otros parques de Bucaramanga, como parte de un plan que contempla intervenciones en más de 40 parques y puntos de la ciudad.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, señaló que la recuperación de estos espacios debe estar acompañada de acciones para garantizar su mantenimiento y conservación.

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“Reverdecer no es solo sembrar: es mantener, proteger y cuidar”, afirmó el mandatario, al explicar que la estrategia combina la siembra de plantas con el trabajo de jardineros y parqueros, la instalación de sistemas de riego y las acciones de autoridad.

La Alcaldía también hizo un llamado a los ciudadanos para que contribuyan a conservar el Parque Bolívar y los demás espacios públicos intervenidos.

Entre las recomendaciones están evitar daños en las plantas y el mobiliario, disponer adecuadamente los residuos, recoger las excretas de las mascotas y reportar cualquier anomalía que afecte el parque.

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Con estas acciones, la estrategia ‘BucaraVerde’ busca no solo recuperar las zonas verdes, sino también establecer mecanismos para su mantenimiento y promover la corresponsabilidad de la ciudadanía en el cuidado de los espacios públicos.