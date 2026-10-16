Habilitan paso de vehículos de carga con mercancía en la vía entre Bucaramanga y San Gil

El tránsito de vehículos de carga articulados con mercancía quedó habilitado nuevamente desde este viernes 16 de octubre en el kilómetro 53 de la vía Bucaramanga–San Gil, en el sector de Pescadero, luego de que el Instituto Nacional de Vías (Invías) verificara la ejecución de obras prioritarias para reducir el riesgo asociado a la socavación del río Chicamocha.

La decisión quedó establecida en la Resolución 4983 del 16 de octubre de 2026, que modificó las restricciones que impedían el paso de vehículos de carga con mercancía por este tramo de la Ruta de los Comuneros. La medida cobija a los vehículos articulados de categorías C4, C5 y superiores, de acuerdo con lo establecido por la entidad.

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El Representante a la Cámara por Santander, Miguel Ángel Pinto, celebró el levantamiento de la restricción y señaló que la decisión responde a las solicitudes de los transportadores y de los sectores económicos afectados por las limitaciones en la movilidad.

“Celebramos el día de hoy que Invías ha escuchado a Santander, a los transportadores, especialmente a los de carga y a todos los que viven del sector del turismo y hotelería en estas zonas”, manifestó el congresista.



Pinto recordó que desde el primero de octubre se había permitido el tránsito de vehículos de carga por este sector, pero sin mercancía, una condición que, según indicó, dificultaba la operación de los transportadores. Con el cambio de la resolución, podrán volver a movilizar productos por este corredor, lo que también permitiría reducir los costos de transporte entre Bucaramanga y Bogotá y disminuir la presión sobre otras vías, como la Transversal del Carare.

Aunque se levantó la restricción, el corredor todavía no está completamente recuperado. Según la resolución, se mantiene el cierre parcial del carril izquierdo y el tránsito deberá realizarse de manera controlada y alternada por el carril habilitado, con señalización y seguimiento técnico.

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El Invías podrá suspender nuevamente la circulación si las condiciones climáticas, hidráulicas o geotécnicas representan un riesgo para los usuarios.

El representante Pinto advirtió que estas obras son necesarias para recuperar las condiciones de tránsito, pero no sustituyen las inversiones que requiere la Ruta de los Comuneros para mejorar su capacidad y garantizar su estabilidad a largo plazo.

¡Lo logramos, Santander! 🚨



La mesa técnica de la Comisión Accidental de la Ruta de los Comuneros dio resultado: vuelve el paso de carga pesada por Pescadero, en la vía Bucaramanga–Bogotá. 🚛



Gracias, @InviasOficial. Ahora, trabajaremos por la intervención de fondo para esta… pic.twitter.com/2945IvhLIc — Miguel Angel Pinto Rueda (@MiguelPintoRep) October 16, 2026

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Piden inversiones por $2,7 billones para la Ruta de los Comuneros

Pinto aseguró que Santander necesita una inversión cercana a los $2,7 billones para atender los principales problemas de este corredor vial. Entre las obras que considera prioritarias mencionó “la construcción de un tercer carril o carril de adelantamiento en Pescadero, el avance de la variante de San Gil y la construcción de una variante en Oiba o Socorro, dependiendo de la disponibilidad de recursos”.

También insistió en la necesidad de realizar mantenimiento preventivo y correctivo al pavimento a lo largo de la vía nacional.

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“Desde la Comisión Accidental de la Ruta de los Comuneros, se han adelantado mesas técnicas con el Ministerio de Transporte y el Invías para gestionar las obras que requiere Santander. Estas necesidades hacen parte de una agenda de nueve ejes viales que los representantes del departamento presentaron para que sean considerados en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030”, explicó el Representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto.

Dentro de esa agenda también están la terminación de la vía Bucaramanga–Pamplona, las obras pendientes en la conexión Bucaramanga–Barrancabermeja y corredores secundarios como San Gil–Charalá–Ocamonte y San Gil–Mogotes–Onzaga, entre otros.