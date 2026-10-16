En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sencia
FMI
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Habilitan paso de vehículos de carga con mercancía en la vía entre Bucaramanga y San Gil

Habilitan paso de vehículos de carga con mercancía en la vía entre Bucaramanga y San Gil

La medida empezó a regir este 16 de octubre tras las obras de reforzamiento ejecutadas por el Invías en el kilómetro 53, sector Pescadero.

Vía Bucaramanga - San Gil - Pescadero.jpg
Blu Radio. Vía Bucaramanga - San Gil, sector Pescadero //Foto: Blu Radio
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

El tránsito de vehículos de carga articulados con mercancía quedó habilitado nuevamente desde este viernes 16 de octubre en el kilómetro 53 de la vía Bucaramanga–San Gil, en el sector de Pescadero, luego de que el Instituto Nacional de Vías (Invías) verificara la ejecución de obras prioritarias para reducir el riesgo asociado a la socavación del río Chicamocha.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La decisión quedó establecida en la Resolución 4983 del 16 de octubre de 2026, que modificó las restricciones que impedían el paso de vehículos de carga con mercancía por este tramo de la Ruta de los Comuneros. La medida cobija a los vehículos articulados de categorías C4, C5 y superiores, de acuerdo con lo establecido por la entidad.

Últimas noticias

foto parque bolívar Bucaramanga.jpeg
Santanderes

Remodelan con hermosos jardines el emblemático Parque Bolívar de Bucaramanga: así quedó

Exrector de la UDA Jaime Restrepo víctima de robo.jpg
Santanderes

Exrector de la UdeA fue víctima de robo en Bucaramanga: se llevaron iPad con sus novelas

Publicidad

El Representante a la Cámara por Santander, Miguel Ángel Pinto, celebró el levantamiento de la restricción y señaló que la decisión responde a las solicitudes de los transportadores y de los sectores económicos afectados por las limitaciones en la movilidad.

“Celebramos el día de hoy que Invías ha escuchado a Santander, a los transportadores, especialmente a los de carga y a todos los que viven del sector del turismo y hotelería en estas zonas”, manifestó el congresista.

Pinto recordó que desde el primero de octubre se había permitido el tránsito de vehículos de carga por este sector, pero sin mercancía, una condición que, según indicó, dificultaba la operación de los transportadores. Con el cambio de la resolución, podrán volver a movilizar productos por este corredor, lo que también permitiría reducir los costos de transporte entre Bucaramanga y Bogotá y disminuir la presión sobre otras vías, como la Transversal del Carare.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Aunque se levantó la restricción, el corredor todavía no está completamente recuperado. Según la resolución, se mantiene el cierre parcial del carril izquierdo y el tránsito deberá realizarse de manera controlada y alternada por el carril habilitado, con señalización y seguimiento técnico.

Publicidad

El Invías podrá suspender nuevamente la circulación si las condiciones climáticas, hidráulicas o geotécnicas representan un riesgo para los usuarios.

Lea también:

Kilometro 53 sector pescadero de la vía Bucaramanga- San Gil .jpg
Santanderes

Pescadero, al borde del colapso económico: anuncian paro en la vía Bucaramanga - Bogotá

Puente Pescadero.jpg
Santanderes

Tribunal de Santander admite acción popular que exige intervenir el puente Pescadero

El representante Pinto advirtió que estas obras son necesarias para recuperar las condiciones de tránsito, pero no sustituyen las inversiones que requiere la Ruta de los Comuneros para mejorar su capacidad y garantizar su estabilidad a largo plazo.

Publicidad

Piden inversiones por $2,7 billones para la Ruta de los Comuneros

Pinto aseguró que Santander necesita una inversión cercana a los $2,7 billones para atender los principales problemas de este corredor vial. Entre las obras que considera prioritarias mencionó “la construcción de un tercer carril o carril de adelantamiento en Pescadero, el avance de la variante de San Gil y la construcción de una variante en Oiba o Socorro, dependiendo de la disponibilidad de recursos”.

También insistió en la necesidad de realizar mantenimiento preventivo y correctivo al pavimento a lo largo de la vía nacional.

Publicidad

“Desde la Comisión Accidental de la Ruta de los Comuneros, se han adelantado mesas técnicas con el Ministerio de Transporte y el Invías para gestionar las obras que requiere Santander. Estas necesidades hacen parte de una agenda de nueve ejes viales que los representantes del departamento presentaron para que sean considerados en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030”, explicó el Representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto.

Dentro de esa agenda también están la terminación de la vía Bucaramanga–Pamplona, las obras pendientes en la conexión Bucaramanga–Barrancabermeja y corredores secundarios como San Gil–Charalá–Ocamonte y San Gil–Mogotes–Onzaga, entre otros.

Relacionados

Bucaramanga

Santander

Invías

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad