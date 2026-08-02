Pescadero, al borde del colapso económico: anuncian paro en la vía Bucaramanga - Bogotá

Lo que comenzó como una medida preventiva por la emergencia en el corredor vial hoy tiene al borde del colapso a los negocios que dependen del tránsito de tractocamiones y vehículos de carga.

Los comerciantes aseguran que, desde que Invías restringió el paso de vehículos pesados por el sector de Pescadero, la economía de la zona prácticamente se paralizó.

Luis Romario Beltrán, administrador de un lavadero de tractomulas, afirmó "las pérdidas van en un 90 % lo que mueve la economía aquí es el transporte pesado, antes recibíamos uno o dos carros diariamente y ahora no llega ninguno. Por eso este lunes vamos a un plantón. No podemos esperar diez meses para una solución mientras nuestros negocios quiebran", aseguró.

Por ello, una de las principales solicitudes al Gobierno Nacional e Invías es la instalación de un puente militar que permita restablecer el paso de vehículos de carga mientras se ejecutan las obras definitivas.



"Lo que pedimos como afectados restaurantes, lavaderos y demás comerciantes, es un puente militar que habilite nuevamente el tránsito de carga pesada", insistió Beltrán.

Blu Radio. Daño vsector Pescadero kilómetro 58 //Foto: Invías

La preocupación también fue expresada por Adrián Antonio Moreno Mancilla, comerciante del sector, quien aseguró que cientos de familias dependen de la actividad económica que genera esta carretera "estamos totalmente damnificados, vivimos de lo que trabajamos y todos tenemos pérdidas, solo le echaron unos viajes de piedra y si vuelve a llover, el río se las lleva otra vez, además, los sábados retiraron el personal que estaba trabajando en el corredor y eso genera más incertidumbre", manifestó.

Gonzalo Arenas aseguró que antes de la emergencia llegaban hasta 120 tractomulas diarias, mientras que hoy la actividad desapareció. "Los carros pequeños pasan, pero no se detienen, quienes realmente sostenían nuestros negocios eran los conductores de tractomulas, antes se lavaban cerca de 120 mulas al día y hoy no llega ninguna, pagamos arriendos, servicios y empleados, pero las ventas están por el piso", afirmó.

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Los comerciantes confirmaron que este lunes 3 de agosto realizarán un paro con bloqueo de la vía Bucaramanga-San Gil, en el punto conocido como el Buey, con el propósito de exigir una respuesta inmediata del Gobierno Nacional e Invías.

La afectación en este importante corredor vial, que comunica a Santander con el centro del país, ya completa tres semanas, periodo durante el cual las restricciones al transporte pesado han impactado no solo a los comerciantes de Pescadero, sino también a transportadores de carga y empresas que utilizan esta vía para movilizar mercancías.