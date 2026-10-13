Tarifas dinámicas para taxis: el proyecto que busca regular las plataformas de transporte

Fue radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca regular el servicio de transporte de pasajeros a través de plataformas digitales. La iniciativa contempla que este servicio se pueda prestar tanto en vehículos particulares como en vehículos de servicio público.

Es importante mencionar que según el proyecto, los vehículos particulares no tendrían que convertirse en vehículos de servicio público ni cambiar sus placas. Sin embargo tendrán que estar registrados y cumplir con todas las condiciones de seguridad, como lo seguros y las revisiones técnico mecánicas.

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La iniciativa, liderada por el representante Mauricio Toro y respaldada por congresistas de diferentes bancadas como Daniel Briceño, Catherine Juvinao, Jaime Arizabaleta, Simón Molina, entre otros, busca establecer un marco legal y modernizar el transporte individual.

¿Qué cambiaría para las plataformas y los usuarios?

Uno de los principales puntos del proyecto es la creación de un registro único en el que tendrían que registrarse las plataformas digitales al igual que sus operadores, con información sobre los conductores y vehículos que prestan el servicio.



Además, el proyecto busca garantizar transparencia en los precios, es decir, las empresas tendrían que informar las tarifas que cobran a los pasajeros y los porcentajes que descuentan a los conductores por utilizar las aplicaciones, sin modificarlos durante el recorrido.

“Crea un registro único de plataformas, es decir, que todas las plataformas tendrán que inscribirse ante un registro único para saber cuáles, cómo, dónde operan, pero adicionalmente a eso quiénes son los conductores que están al servicio. En segundo lugar, van a tener la obligación de reportar las tarifas que le cobran al usuario y al conductor y no cambiarlas en la carrera o durante el tránsito de la carrera”, explicó Toro.

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La propuesta también contempla que las plataformas cuenten con pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual para los pasajeros, conductores y terceros, además de mecanismos de atención para que los usuarios puedan presentar reclamaciones cuando tengan inconvenientes durante un viaje, sin depender únicamente de sistemas automatizados.

Otros mecanismos que deben implementar las plataformas serían identificación del conductor y del vehículo, trazabilidad del viaje, canales de denuncia, verificación de documentación, entre otros.

Paro de taxistas en Bogotá Foto: referencia, AFP

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¿Qué propone el proyecto para los taxistas?

Entre las medidas propuestas para los taxistas está permitirles manejar tarifas dinámicas cuando se opere a través de plataformas. Además, se busca desmontar gradualmente el sistema de cupos para los taxis y reducir los trámites y cargas que enfrentan quienes prestan este servicio.

El representante Daniel Briceño, coautor del proyecto, aseguró que el objetivo es “nivelar la cancha” entre los taxistas y los conductores de plataformas.

“También le estamos diciendo a los señores taxistas que llegó el momento de que tengan un servicio moderno con menos trámites y, sobre todo, con un sistema que no tenga ese monopolio muchas veces mafioso de los cupos en el país. (…) Pero además, habrá un 1.5%, que es un aporte que se harán por parte de las plataformas a un fondo para que los taxistas tengan mejor profesionalización, mejor participación en temas de salud y, además, pues, tengan un mejor servicio”, aseguró Briceño.

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Un fondo para beneficiar a los conductores

Otro de los puntos del proyecto es la creación de un fondo financiado con un aporte del 1,5% por parte de las plataformas digitales, cuyos recursos estarían destinados a programas de educación, vivienda, salud y capacitación para taxistas y conductores de aplicaciones, además de mantenimiento de mallas viales.

Los autores de la iniciativa aseguraron que el propósito es establecer condiciones para que ambos sectores puedan competir y que los ciudadanos tengan libertad para escoger el servicio de transporte que desean utilizar.