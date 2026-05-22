¿Qué pasa si ocurre un delito durante un viaje en Uber? Así actúa la plataforma

La plataforma Uber explicó cómo funciona su sistema de colaboración con autoridades cuando ocurre una presunta conducta delictiva durante un viaje solicitado a través de la aplicación en Colombia.

Según informó la compañía, el proceso se activa mediante solicitudes formales de autoridades competentes y se apoya en herramientas tecnológicas, equipos especializados y registros generados por la propia app durante cada trayecto.

La empresa aseguró que cuenta con mecanismos de atención disponibles las 24 horas para responder a requerimientos relacionados con investigaciones o situaciones de emergencia.

¿Qué hace Uber cuando se reporta un posible delito?

De acuerdo con la información entregada por Uber, cualquier usuario o arrendador que considere haber sido víctima de una conducta delictiva puede acudir primero ante las autoridades y presentar la denuncia correspondiente.



Posteriormente, las entidades encargadas de la investigación pueden solicitar información a la plataforma dentro de un proceso legal formal.

La compañía indicó que la entrega de datos solo se realiza bajo requerimientos oficiales emitidos por autoridades competentes y conforme a la normativa vigente.

“En Uber estamos en total disposición de colaborar con las autoridades y facilitar el acceso a la información cuando es requerida dentro de un proceso legal formal”, señaló Nelson Molina.

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¿Qué información puede compartir Uber con las autoridades?

La plataforma explicó que cada trayecto solicitado mediante la aplicación queda registrado digitalmente y cuenta con trazabilidad mediante GPS.

Según la empresa, entre los datos que eventualmente pueden ser entregados a autoridades aparecen:



Información sobre el recorrido realizado.

Datos asociados a la cuenta involucrada.

Registros de ubicación del trayecto.

Detalles técnicos relacionados con el viaje.

Uber indicó que estos datos únicamente son compartidos dentro de investigaciones formales y no se entregan a terceros sin autorización legal.

¿Cómo funciona el sistema de respuesta de Uber?

La compañía informó que dispone de un portal especializado para autoridades llamado alert.uber.com, diseñado para recibir solicitudes oficiales de información de manera rápida y segura.

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El sistema funciona las 24 horas del día y permite a entidades competentes gestionar requerimientos relacionados con investigaciones o emergencias.

Además, Uber aseguró que cuenta con un equipo especializado de colaboración con autoridades conformado, entre otros perfiles, por exintegrantes de la fuerza pública.

La empresa indicó que este grupo apoya la gestión de solicitudes y facilita respuestas oportunas cuando las autoridades requieren información relacionada con casos específicos.

¿Uber tiene equipos de seguridad fuera de Colombia?

La plataforma señaló que dispone de más de 100 especialistas dedicados a operaciones de seguridad pública y cooperación con autoridades en distintas regiones del mundo.

Según la compañía, también ha trabajado con más de 300 departamentos y organismos de seguridad fuera de Estados Unidos.

Uber afirmó que este modelo de cooperación busca apoyar investigaciones mediante protocolos establecidos y herramientas tecnológicas que permitan agilizar el acceso a información relevante para las autoridades.

La compañía aseguró que, en situaciones consideradas urgentes, la entrega de información puede realizarse en cuestión de horas.

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De acuerdo con Uber, la rapidez de respuesta depende del tipo de solicitud, la naturaleza del caso y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos por las autoridades competentes.