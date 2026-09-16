Juez ordena a Invías avanzar en instalación de puente provisional sobre el río San Juan en Urabá

Hasta las instancias judiciales debieron recurrir autoridades en el Urabá antioqueño para lograr soluciones prontas a las dificultades que desde hace más de ocho meses se registran para la movilidad entre los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá.

Un frente frío que azotó esta subregión de Antioquia a inicios de febrero generó graves afectaciones en infraestructuras como el colapso del puente sobre el río San Juan y desde entonces habitantes de la zona y transportadores han estado a la espera de soluciones por parte del Invías.

Inicialmente la entidad del Gobierno nacional se comprometió a instalar un puente provisional a más tardar el 31 de julio, sin embargo, la infraestructura no ha entrado en funcionamiento y ahora la medida provisional de una tutela obliga a reactivar las obras.

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La acción legal fue interpuesta por la Personería de San Juan de Urabá apelando a la protección de los derechos e intereses colectivos en medio de los riesgos que afrontan habitantes de la zona y en donde en los últimos meses ya se han registrado al menos dos incidentes con vehículos de carga que intentan cruzar el afluente en planchones.

La medida provisional establece 30 días al Invías para que inicie las labores de instalación del puente modular y en caso que no sea posible por condiciones técnicas, informar sobre una medida alternativa para garantizar un tránsito seguro y permanente de peatones y otros usuarios de esta vía nacional.

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Previo a cumplirse el plazo del 31 de julio para la instalación de la infraestructura, la entidad del Gobierno nacional había explicado que durante las maniobras de montaje habían aparecido dificultades técnicas que no estaban contempladas en la planificación inicial. Según el Invías, esto obligó a modificar el procedimiento constructivo y, por tanto, a reprogramar la habilitación del paso.