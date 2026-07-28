Camión cae al río San Juan de Urabá: reclaman el puente prometido por el Gobierno Nacional

Un camión cayó al río San Juan en Urabá luego que cediera el planchón en el que pretendía cruzar el afluente. Habitantes de la zona expresaron su inconformidad con el Gobierno nacional por demoras en la instalación del puente provisional tras las afectaciones por las fuertes lluvias de inicios de febrero.

Casi seis meses después de que las fuertes lluvias destruyeron el puente Jalisco sobre el río San Juan, los habitantes de San Juan de Urabá continúan enfrentando toda clase de dificultades para movilizarse y abastecerse, mientras esperan la instalación del puente provisional prometido por el Invías sobre este estratégico corredor de la Troncal del Caribe.

La problemática volvió a quedar en evidencia en las últimas horas, cuando un vehículo de carga que transportaba alimentos refrigerados intentó cruzar el afluente a bordo de un planchón, el improvisado medio de transporte al que comerciantes, transportadores y residentes han tenido que recurrir durante los últimos meses para mantener la comunicación entre ambos lados del río.

Apenas segundos después de iniciar el recorrido, la plataforma cedió, provocando que el furgón quedara casi completamente sumergido y con la mercancía a punto de perderse.



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El accidente volvió a generar preocupación en la comunidad que diariamente está acudiendo a esta riesgosa maniobra para transportar pasajeros, alimentos, insumos y otros productos esenciales para la región.

“¿Hasta cuándo? ¿Cuántos carros más tienen que caerse para que la administración, el departamental, municipal, la gobernación nos dé solución a esta problemática? Mire”, dijo un habitante de la zona.

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El plan contemplaba que, mientras avanzaba el proyecto para reconstruir el puente Jalisco, la Gobernación de Antioquia ejecutara las obras de adecuación de los estribos para que posteriormente el Invías instalara un puente militar provisional. La meta fijada era habilitar el paso el próximo 31 de julio, pero el cronograma probablemente no se cumpla, según el avance de las obras en la zona.

Una situación similar ocurrió sobre el río Mulatos, entre los municipios de Necoclí y Arboletes, donde también colapsó el puente tras la emergencia invernal. Sin embargo, en ese punto el paso provisional fue instalado y habilitado desde el pasado 24 de abril.