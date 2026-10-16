Media Maratón FCV en Bucaramanga: horarios, accesos y recorridos para este domingo

Bucaramanga se prepara para recibir este domingo 18 de octubre a más de 50.000 corredores en la edición número 23 de la Media Maratón FCV, una de las principales competencias deportivas de la ciudad, que este año tendrá recorridos renovados y una logística especial para organizar el ingreso de los participantes.

La jornada contará con tres distancias: 21 kilómetros, 10,5 kilómetros y 6 kilómetros. Todas las pruebas tendrán como punto de partida la carrera 27 con calle 51, junto al parque Turbay, en Bucaramanga.

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La organización hizo un llamado a los corredores para que consulten previamente sus horarios de citación, identifiquen el acceso correspondiente a su categoría y lleguen con suficiente anticipación para evitar contratiempos antes de la salida.

Estos son los horarios de salida

Los participantes deberán presentarse en el horario de citación asignado para ingresar a la zona de partida y ubicarse antes del inicio de cada prueba.

21 kilómetros: citación a las 5:00 a. m. y salida a las 6:00 a. m.



10,5 kilómetros: citación a las 6:15 a. m. y salida a las 7:15 a. m.



6 kilómetros: citación a las 7:15 a. m. y salida a las 8:15 a. m.



¿Por dónde deben ingresar los corredores?

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Los accesos estarán distribuidos según el color asignado a cada categoría. Para las pruebas de 21 y 10,5 kilómetros, los corredores identificados con los colores negro, azul celeste, verde y amarillo deberán ingresar por la calle 50 con carrera 26.

En la prueba de 6 kilómetros, los accesos estarán distribuidos de la siguiente manera:

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Naranja, rosado, gris y marrón: calle 48 con carrera 26.



Púrpura: calle 45 con carrera 26.



Azul y rojo: calles 41 y 42.



La recomendación es revisar el color correspondiente antes de desplazarse hacia el punto de partida y seguir las indicaciones del personal logístico.

Así será el recorrido de los 21 kilómetros

La prueba principal comenzará en el parque Turbay, sobre la carrera 27, en sentido norte-sur, hasta la calle 65. Desde allí, los participantes avanzarán hacia el occidente por esta vía y continuarán por las carreras 17F y 17, así como por las calles 61 y 55, hasta llegar al viaducto de la carrera novena.

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Posteriormente, recorrerán este corredor en sentido sur-norte hasta la calle 45, donde girarán hacia el oriente para conectar con la avenida La Rosita y regresar a la carrera 27.

La ruta continuará hacia el norte hasta la calle 32. Luego, los corredores tomarán la carrera 31 y la calle 34 para regresar a la carrera 27, avanzar hacia el sur hasta la calle 36 y continuar por la carrera 33 hasta la calle 59.

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Desde ese punto, recorrerán la calle 56 para regresar a la carrera 27 e iniciar una segunda vuelta, que finalizará en el costado oriental del parque Turbay.

De acuerdo con la organización, los recorridos fueron medidos conforme a los parámetros de World Athletics y cuentan con la certificación de la Federación Colombiana de Atletismo.

Recomendaciones para los participantes

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La FCV recomendó a los corredores descansar adecuadamente la noche anterior, mantener una hidratación acorde con sus necesidades y evitar probar alimentos o productos nuevos el día de la competencia.

También aconsejó realizar un calentamiento antes de iniciar, respetar el ritmo de cada participante y evitar esfuerzos que superen su preparación física.

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Durante la jornada habrá puntos de hidratación y primeros auxilios a lo largo de los recorridos. En caso de presentar algún malestar, los participantes deberán detenerse y solicitar asistencia al personal dispuesto para atender la competencia.

La organización invitó a los corredores a consultar previamente la ruta de su distancia y atender la señalización para facilitar el desarrollo de la jornada deportiva, que reunirá a miles de participantes en las calles de Bucaramanga.