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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hospital Universitario de Santander declara alerta roja en atención de urgencias

Hospital Universitario de Santander declara alerta roja en atención de urgencias

La ocupación del servicio de urgencias para adultos llegó al 187 % en Bucaramanga. El hospital reportó que 18 pacientes completan más de 12 horas a la espera de un traslado a otras instituciones de salud.

Hospital Universitario de Santander.jpg
BLU Radio. Hospital Universitario de Santander, HUS / Foto: HUS
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La capacidad de atención está bajo presión en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga. La institución declaró alerta roja en urgencias de adultos, tras registrar 217 pacientes en el área de observación, donde hay 116 camillas habilitadas.

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La cifra representa una ocupación del 187 %, según el reporte entregado por la Gerencia del centro asistencial. A la congestión se suma la espera de pacientes que necesitan continuar su atención en otras instituciones: 18 usuarios llevan más de 12 horas pendientes de remisión.

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La situación llevó al hospital a solicitar apoyo para agilizar los traslados y mejorar la disponibilidad de espacios para atender a quienes llegan en busca de servicios médicos.

Desde la Gerencia del HUS se solicitó a la Secretaría de Salud de Santander y al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) intensificar las gestiones con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que hacen parte de las redes definidas por las EPS.

El propósito es que los pacientes que requieren atención en otros centros asistenciales puedan ser trasladados oportunamente y continúen sus tratamientos sin demoras prolongadas.

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La congestión en observación de urgencias también representa un desafío para la capacidad de respuesta del hospital, que debe atender a los pacientes que permanecen en sus instalaciones mientras se resuelve su situación médica o se concreta una remisión.

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El Hospital Universitario de Santander pidió a la comunidad hacer un uso responsable de los servicios de urgencias y acudir a otros niveles de atención cuando la condición de salud lo permita.

La institución insistió en que la coordinación entre las EPS, las IPS, las autoridades sanitarias y el CRUE es fundamental para facilitar los traslados y garantizar una atención segura y oportuna.

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