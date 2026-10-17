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ELN incinera bus en la vía Cerrito, Santander: pasajeros fueron obligados a bajar

El vehículo de servicio público fue quemado en el kilómetro 87 de la Troncal del Norte, en el sector del páramo del Almorzadero, jurisdicción de Cerrito. El hecho ocurrió en la vía que comunica a Santander con Norte de Santander, dónde hay tránsito del ELN.

Temor en vías de Santander hombres armados prenden fuego a bus entre Cerrito y Málaga.JPG
Imagen de la comunidad. Temor en vías de Santander hombres armados prenden fuego a bus entre Cerrito y Málaga
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

Un bus de servicio público de la empresa Concorde fue incinerado en la mañana de este sábado 17 de octubre en la Troncal del Norte, en el sector del páramo del Almorzadero, jurisdicción del municipio de Cerrito, Santander.

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De acuerdo con información preliminar, cuatro hombres encapuchados habrían interceptado el vehículo y obligado a sus ocupantes a descender antes de que se produjera la incineración.

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El hecho fue reportado inicialmente hacia las 7:00 de la mañana, por el momento, se desconocen las causas del ataque pero se investiga extorsión a las empresas que diariamente tránsitan este corredor vial.

La incineración de este vehículo recuerda otros hechos similares registrados durante abril y mayo de 2026 en el corredor vial entre Santander y Norte de Santander.

El 11 de abril se reportó la quema de un bus en el sector de la vereda Presidente, en jurisdicción de Chitagá. El vehículo cubría la ruta Bogotá–Cúcuta.

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Posteriormente, el 6 de mayo se registró otro caso en el mismo sector. Días después, el 12 de mayo, hombres armados habrían interceptado dos buses cerca del páramo del Almorzadero, en jurisdicción de Cerrito.

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Según los reportes de esos hechos, uno de los vehículos fue incinerado, mientras que el otro logró continuar su recorrido después de recibir impactos de bala.

En relación con esos antecedentes, se ha mencionado la posible presencia del frente Efraín Pabón Pabón, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la zona.

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Tras lo ocurrido, unidades del Ejército Nacional y de la Policía se trasladaron hasta la zona para reforzar la seguridad en este corredor vial y brindar acompañamiento a los viajeros que transitan por la Troncal del Norte.

Las autoridades buscan garantizar la movilidad entre Cerrito, Santander, y Chitagá, Norte de Santander, mientras se adelantan las verificaciones para esclarecer lo sucedido y establecer quiénes estarían detrás de este hecho.

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