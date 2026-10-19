Altas temperaturas disparan el consumo de energía en Santander: ESSA refuerza subestaciones

Las altas temperaturas están aumentando la demanda de energía eléctrica en Santander. La situación llevó a la Electrificadora de Santander (ESSA), filial del Grupo EPM, a reforzar la infraestructura del sistema, especialmente en el Magdalena Medio, donde adelanta trabajos de repotenciación de subestaciones.

José Gregorio Ramírez, gerente de la ESSA, explicó que el departamento viene registrando niveles históricos de consumo desde junio, con picos durante julio, agosto y septiembre. Este comportamiento exige mantener bajo vigilancia la infraestructura que permite llevar la electricidad hasta los hogares, comercios e industrias.

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“Estamos haciendo un monitoreo permanente tanto a las subestaciones como a las líneas y los circuitos”, señaló el directivo.

La empresa asegura que ha tomado medidas para responder a las necesidades del departamento y que, por ahora, cuenta con la capacidad de infraestructura eléctrica para atender la demanda actual. Sin embargo, el aumento del consumo mantiene el reto de fortalecer las redes, especialmente ante las condiciones climáticas que pueden elevar el uso de ventiladores, aires acondicionados y otros equipos.



Ramírez también hizo un llamado a los usuarios para evitar el desperdicio de los servicios públicos y adoptar hábitos responsables de consumo de energía, agua y gas.

“Tenemos que ser conscientes”, insistió el gerente, al referirse a las condiciones que puede generar el fenómeno de El Niño y a la importancia de hacer un uso adecuado de los recursos.

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Con la repotenciación de subestaciones y la vigilancia permanente de las redes, la ESSA busca responder al aumento de la demanda eléctrica en Santander y mantener la capacidad de suministro en medio de las altas temperaturas.