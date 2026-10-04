'Keyra’, ‘Lucas’ y ‘Nena’: tres historias de maltrato animal que terminaron en los tribunales

Detrás de cada uno de estos casos hay un animal que sufrió violencia y que terminó en medio de una investigación judicial. ‘Keyra’, ‘Lucas’ y ‘Nena’ fueron víctimas de hechos ocurridos en Bogotá, Envigado y Choachí, respectivamente. La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), logró dos condenas y presentó ante un juez el caso de un tercer hombre señalado por la muerte de una canina.

La historia de ‘Keyra’, una pastor alemán, comenzó el 24 de agosto de 2025, cuando José Oliverio Silva se la llevó de un establecimiento de comercio sin autorización. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, después trasladó a la canina a otro lugar y la utilizó para realizar actos sexuales. Por estos hechos, un juez lo condenó por el robo del animal y por causarle graves daños físicos. Deberá pasar 37 meses y 10 días en prisión y no podrá tener animales durante 74 meses.

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Keyra, perrita maltratada Suministrada

En Envigado, la víctima fue ‘Lucas’, un perro criollo que durante varios meses fue golpeado y sometido a otras formas de violencia. Los hechos ocurrieron entre mayo y julio de 2024. Según la Fiscalía, las agresiones le causaron heridas y sufrimiento, algo que fue comprobado por médicos veterinarios. Algunos de estos ataques ocurrieron, además, frente a menores de edad y estaban relacionados con problemas entre el agresor y su entonces pareja. Edgar Alexander Montañez Díaz fue condenado a 20 meses de prisión y tampoco podrá tener animales durante ese mismo tiempo.



Lucas, perro rescatado Suministrado

El tercer caso tuvo el desenlace más doloroso. En Choachí, Cundinamarca, una canina llamada ‘Nena’ murió después de ser atacada con un arma cortopunzante durante una discusión. La Fiscalía señala como presunto responsable a Juan Gabriel Pinzón Rincón, quien fue presentado ante un juez y acusado por la muerte de la canina. Por decisión judicial, deberá permanecer privado de la libertad en su vivienda mientras avanza el proceso.

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Nena, perrita maltratada Suministrado

Mientras dos de las historias ya tienen una condena, la investigación por la muerte de ‘Nena’ continúa. Para GELMA, estos procesos hacen parte de las acciones para investigar y llevar ante los jueces a quienes son señalados de agredir a animales.