Alcalde de Cali anuncia recompensa de $20 millones tras ataques terrorista en Montebello

Tras los dos atentados terroristas registrados en el corregimiento de Montebello, zona rural de Cali, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables de estos hechos.

El mandatario aseguró que las autoridades no descansarán hasta dar con el paradero de los responsables y confirmó que ya fueron activados los protocolos de seguridad, además de las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Alejandro Eder Foto: AFP

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“En Cali no vamos a permitir que quienes atenten contra nuestros ciudadanos y contra nuestros policías pretendan andar tranquilamente por las calles”, afirmó el alcalde, quien reiteró su compromiso de trabajar junto a las autoridades para garantizar la seguridad y llevar ante la justicia a los responsables de estos ataques

Por su parte, el secretario de Seguridad, Javier Garcés, señaló que los tres policías que resultaron lesionados por las esquirlas del artefacto explosivo ya son atendidos en centros hospitalarios y no presentan heridas de gravedad.