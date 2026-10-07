Barrancabermeja busca recolectar 200.000 litros de agua para afectados por la sequía

Una campaña para recolectar 200 mil litros de agua potable fue puesta en marcha por la Alcaldía de Barrancabermeja con el propósito de llevar este recurso a más de 1.000 familias de 13 veredas que enfrentan los efectos de la sequía en la zona rural del distrito.

La iniciativa, denominada ‘Échele agua al campo’, es liderada por la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y surge ante las condiciones climáticas que se presentan en los corregimientos de Ciénaga del Opón, El Llanito y Meseta de San Rafael, donde las altas temperaturas han afectado el acceso al agua para las comunidades.

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De acuerdo con la administración distrital, la situación está enmarcada en el Decreto 475 de 2026, mediante el cual fue declarada la calamidad pública, y se busca atender la situación mediante la articulación entre las autoridades, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el sector empresarial y la comunidad.

“Queremos llegar a nuestros hermanos del sector rural con agua potable. Invitamos al sector empresarial, microempresarial y a toda la comunidad a sumarse; cada aporte cuenta para hacer crecer esta campaña y llevar alivio a las familias afectadas”, señaló Didier González Navarro, director de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja.



La Alcaldía indicó que las personas, empresas y organizaciones interesadas en realizar aportes pueden donar agua potable empacada en presentaciones de cinco litros o más, siempre que los envases estén debidamente sellados y cuenten con registro sanitario vigente.

Las donaciones pueden ser entregadas en la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, ubicada en el segundo piso del edificio Súper Estrellas. También se habilitaron los números 322 359 6925, de Rosember Jaimes, y 310 751 4004, de Katherine Zabala, para coordinar la recolección de los aportes.

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La administración distrital señaló que el objetivo es actuar antes de que las condiciones de sequía puedan convertirse en una emergencia de mayores proporciones y garantizar el suministro de agua potable a las familias rurales afectadas.