Caída de ahorro de agua por parte de medellinenses que se surten de embalse Piedras Blancas 

¿Qué pasó con el embalse Piedras Blancas? En menos de 24 horas se pasó de ahorrar 92 litros de agua por vivienda a tan solo 18 litros. Autoridades pidieron conciencia ciudadana para evitar nuevos racionamientos

Aunque el racionamiento de agua ya completa dos semanas suspendido por las lluvias que han caído sobre los embalses que abastecen a Medellín, el comportamiento de la ciudadanía no fue el mejor en las últimas horas y por eso EPM vuelve a encender las alarmas por el poco ahorro en Piedras Blancas.

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Hay que recordar que este embalse es el más pequeño de la región, pero el más importante para el suministro de agua en el Centro-oriente y Nororiente de la capital de Antioquia y, por ello, solo hay ahorrado 18 litros por hogar es más que una señal de advertencia para EPM.

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Sin embargo, no es solo la baja cifra de ahorro lo que causa preocupación, sino que menos de 24 horas antes, el mismo embalse reportó más de 90 litros de ahorro por vivienda, sobrepasando la cifra recomendada por EPM. Es decir, aumentó el consumo más de 70 litros en un día.

Santiago Wilches, gerente Acueducto y Alcantarillado EPM, manifestó que esperan un mejor comportamiento ciudadano y que las lluvias ayuden a que Piedras Blancas no deba entrar en racionamiento nuevamente.

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“Es un embalse muy pequeño que es demasiado sensible a los periodos de sequía. Es decir, si tenemos ausencia de lluvias y empieza a bajar el nivel y llega a un nivel crítico, debemos reiniciar las interrupciones. Tenemos las expectativas y los pronósticos de que tengan un buen comportamiento durante las próximas semanas”, aseguró.

Otros embalses

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Hay que mencionar que La Fe pasó de un ahorro de 31 litros a 50 litros, mientras que Riogrande II tuvo ahorro de 36 litros y pasó a 47 litros en el último reporte, lo que evidencia un aumento significativo en estas dos presas que también abastecen a la capital de Antioquia.

Por ahora el sumidero de agua se mantendrá constante y sin interrupciones y será el próximo 9 de noviembre cuando Empresas Públicas de Medellín tome la decisión de volver a los racionamientos de agua o si mantiene levantada la medida por tercera semana consecutiva.