Disputas por microtráfico en Bronx de Medellín dejó 3 muertos, entre ellos el policía Jamiltón Santa

Tres personas murieron, entre ellas un policía, y otras dos resultaron heridas durante un ataque sicarial ocurrido en el sector de El Bronx, en el centro de Medellín.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, hacia las 12:24 de la madrugada, uniformados que realizaban labores de patrullaje escucharon varias detonaciones y se desplazaron al lugar. Allí observaron a varios hombres vestidos con prendas oscuras que se movilizaban en dos motocicletas y que emprendieron la huida al notar la presencia policial.

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Durante la persecución, los sospechosos dispararon repetidamente contra los uniformados e impactaron al patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre, de 27 años, quien recibió un disparo en la cabeza.

El policía fue trasladado al hospital San Vicente Fundación, donde falleció por la gravedad de las heridas. Llevaba siete años en la institución y estaba adscrito a la estación de Policía de La Candelaria.



En el lugar también fue encontrado el cuerpo de un hombre de entre 45 y 50 años, quien recibió varios impactos de bala en la cabeza y el tórax. Un segundo ciudadano, de entre 50 y 55 años, fue trasladado al mismo centro asistencial en estado crítico, con muerte cerebral, y posteriormente se reportó entre las víctimas mortales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó la muerte del uniformado y pidió a las autoridades desarticular la banda que protagonizó este ataque sicarial, quien estaría en disputa por una plaza de vicio en el sector.

#Actualización El alcalde de #Medellín @FicoGutierrez aseguró que fueron tres personas las asesinadas esta madrugada en el centro, entre ellos el policía Jamilton Andrés Santa Aguirre de 27 años, además dos heridos. Aseguró que del plan candado ya se tiene resultados. #MañanasBlu pic.twitter.com/MZM4hfDmXi — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 4, 2026

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“Asesinan a dos personas, una de ellas con varios antecedentes criminales. Al parecer, se estaban disputando una plaza de vicio. En la redacción hay un enfrentamiento y ahí es donde asesinan a uno de nuestros policías. La instrucción es clara, dar no solo con los responsables del asesinato de Jamilton Andrés, sino de toda esa estructura criminal”, dijo el mandatario local.

Además, dos hombres resultaron heridos. Uno de 26 años, recibió un disparo en la espalda que comprometió uno de sus pulmones y permanece bajo atención médica en el San Vicente Fundación. Por su parte, otro de 62 años, sufrió lesiones en una mano y una pierna, y se encuentra estable en el Hospital General.

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Por lo pronto, las autoridades activaron labores del inteligencia y policía judicial, revisan las cámaras de seguridad y recopilan información sobre los vehículos utilizados para identificar y capturar a los responsables, aunque según Gutiérrez ya hay “motos incautadas y otros elementos”.