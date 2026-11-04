Maestros en Antioquia preocupados por fin del contrato entre el Fomag y la Fiduprevisora

Maestros en Antioquia expresaron preocupación por el futuro de la atención en salud tras el fin del contrato de fiducia entre el Fomag y la Fiduprevisora. Plantearán alguna inquietudes en reunión con el Gobierno nacional este miércoles y preparan cese de actividades por un día el 11 de noviembre.

Más dudas que certezas ha dejado para los maestros en Antioquia la reciente decisión anunciada por la ministra de Educación, Myriam Hoyos, de no prorrogar el contrato que por más de 35 años operó el modelo de fiducia para administrar las prestaciones sociales del Magisterio entre el Fomag y la Fiduprevisora.

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Kerton Palacios, veedor de Salud de la Asociación Sindical de Maestros de Medellín (Asdem), indicó que no solo está en juego el modelo de salud para los docentes y sus familias.

Recursos de cesantías y pensiones, cuyas primeras mesadas para muchos jubilados se están tardando hasta un año, también hacen parte de los billonarios recursos que ahora entrarían a formar parte de un nuevo esquema de funcionamiento.



Si bien Palacios admitió que en el caso de salud el modelo implementado por el gobierno de Gustavo Petro desde mayo de 2024 ha tenido graves problemas en materia operativa y administrativa, advirtió que se ha inducido a su colapso para girar hacia la privatización en la prestación de los servicios.

Precisamente, la operación privatizada y centralizada en un único prestador de servicios es uno de los puntos que genera mayor inquietud en el gremio sindical.

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Desde Asdem expresaron que muy posiblemente el nuevo modelo, con otras maneras, se traduzca en el mismo calvario que vienen afrontando los usuarios: demoras en la atención, en entrega de medicamentos y en autorización de procedimientos para pacientes de extrema gravedad.

Los profesores esperan plantear dificultades y soluciones al sistema este miércoles 4 de noviembre en Bogotá durante una reunión regional para Antioquia organizada por el Fomag.

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De igual manera, una decena de organizaciones sindicales que hacen parte de la Mesa Departamental por la Salud, ya acordaron un cese de actividades por 24 horas el próximo 11 de noviembre exigiendo soluciones de fondo a las problemáticas denunciadas hace varios meses.