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Así es el calvario de los pacientes del FOMAG en Medellín, aseguran sentirse "humillados"

En la mañana se reportaron largas filas porque el sistema se cayó, por lo que personas esperaron más de 5 horas para ser atendidas.

FOMAG en Medellín.jpg
Blu Radio
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

El panorama del sistema de salud en el departamento de Antioquia no es el mejor e, incluso, hospitales públicos acumulaban hasta hace una semana una cartera de $2,49 billones por servicios de prestados y aún no pagados, de los cuales $1,09 billones corresponden a obligaciones con más de 360 días de antigüedad.

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Pero no son solo los hospitales públicos los que sufren las consecuencias de la crisis que afronta el país en materia de salud, los docentes y sus beneficiarios tienen que hacer largas filas y esperar horas y horas por la cantidad de personas que tienen que llegar hasta la sede del FOMAG en la Avenida 33.

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Blu Radio estuvo con decenas y decenas de usuarios que durante la mañana tuvieron que esperar hasta cinco horas para ser atendidos, ya que el sistema se cayó por varias horas, lo que incrementó el malestar de los docentes y sus familias.

"Es tan injusto esto que hagan a uno aquí en cola, en el sol, esperando desde las seis de la mañana.,, Llevo un mes rogándole, porque es la vida de mi hija la que está deteriorada y ellos hacen caso omiso. Digo que me llamen el abogado y que no, que no puede salir", expresaron.

Algunos de los casos conocidos por Blu Radio son de personas que están esperando hace varias semanas la autorización para reclamar sus medicamentos que, incluso, son para cáncer o enfermedades huérfanas que necesitan de los insumos para afrontar la situación.

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"Exigimos que la Superintendencia de Salud intervenga frente al FOMAG, estamos humillados, apocados, soportando sol, agua, necesidades, aquí esperando una atención que no sabemos si nos la van a prestar o no", manifestó otro de los afectados.

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Algunas de las inconformidades que más expresaron docentes y familiares en la capital de Antioquia es que, al parecer, a pesar de las madrugadas habría gente que está vendiendo los turnos entre 15.000 y 20.000 pesos, situación que generó gran indignación entre las personas.

Por ahora, los afectados por las demoras en la atención piden intervención urgente de la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud para que la situación con los docentes mejore rápidamente en la ciudad.

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