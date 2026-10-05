Fomag traslada $859.000 millones de pensiones a salud para atender a 330.000 docentes

El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) aprobó el traslado de $859.000 millones del presupuesto de pensiones al de salud para garantizar la atención de más de 330.000 docentes y sus beneficiarios. Con este movimiento, los recursos disponibles para salud pasan de $3,7 billones a cerca de $4,6 billones durante 2026.

La decisión fue tomada durante la primera sesión del Consejo presidida por la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos.

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Durante la reunión, la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, respaldó el traslado, pero advirtió que se necesitan medidas de fondo para evitar que la financiación de la atención en salud dependa de nuevos recursos cada mes. También pidió avanzar en una auditoría forense para establecer qué ocurrió con los recursos del Fondo y determinar las responsabilidades correspondientes.

Suministrada

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, también respaldó esa auditoría y sostuvo, durante la sesión del Consejo en Bogotá, que se debe establecer qué ocurrió y judicializar a quienes resulten responsables por acción u omisión.



La ministra Ilva Myriam Hoyos informó que la auditoría forense entregará resultados en un año. Mientras tanto, el Consejo pidió a la Fiduprevisora presentar en su próxima sesión propuestas para enfrentar el déficit y resolver la situación jurídica del Fondo.

El traslado permite mantener la atención durante el periodo actual, pero el déficit de $2,7 billones y la auditoría definirán qué medidas deberán adoptarse para garantizar la financiación del servicio en adelante.

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La decisión estuvo acompañada porrepresentantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y el presidente de la Fiduprevisora, junto con su equipo técnico.