Este miércoles se definirán cambios al POT en Medellín: habrá restricciones a vivienda turística

Hoy se define el Plan de Ordenamiento Territorial, POT de Medellín y con su renovación habrá restricciones para vivienda turística o prohibición de zonas de prostitución en la ciudad. Solo en el primer debate se hicieron más de 100 modificaciones y 50 propuestas nuevas.

La expectativa en Medellín está puesta en lo que se definirá en el Concejo en donde se hará la votación en segundo debate de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial que ha generado diversas polémicas por varios temas como, por ejemplo, la vivienda turística y los espacios donde podría desarrollarse.

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En una primera instancia ya el proyecto había tenido un respaldo unánime, por lo que se espera que en este segundo espacio también se apruebe el POT, pero lo más importante para la comunidad: que se conozcan algunos detalles sobre el impacto en la capital de Antioquia.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, reconoció la importancia de tener la discusión alrededor del POT y lo relevante que sería una decisión positiva en materia de vivienda en la ciudad.



“Por fin le vamos a poder dejar a nuestra ciudad unas reglas claras en materia, por ejemplo, de vivienda, de cómo vamos a revisar las alturas, las densidades, la tipología de vivienda y que por fin Medellín detonó nuevamente la construcción de vivienda”, dijo.

Hay que recordar que hay varios puntos que han sido álgidos en el trámite del proyecto y uno de ellos ha sido la vivienda turística y las delimitaciones que ha planteado la Alcaldía de Medellín para que dicha actividad se desarrolle en unos entornos específicos de alta mixtura.

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Además, están en consideración una propuesta que hizo el concejal de Medellín, Andrés Tobón, de prohibir la prostitución por sus supuestos vínculos con actividades delincuenciales en diferentes entornos de la ciudad.

Se espera que con la discusión y la posterior votación se determine con exactitud cuáles serán los cambios a mediano plazo que tendrá el POT y cómo afectará esta decisión a diferentes sectores económicos como los restauranteros o aquellos con viviendas destinadas al alojamiento turístico.