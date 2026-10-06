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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Inspeccionarán sitio turístico por muerte de mujer tras caer de puente en Santander

Inspeccionarán sitio turístico por muerte de mujer tras caer de puente en Santander

La inspección busca establecer las condiciones actuales del lugar turístico y definir medidas de seguridad, luego de que Julieth Esperanza Velásquez muriera al caer cuando cruzaba un puente colgante.

Puente colgante Florián - Santander.jpg
Blu Radio. Puente colgante Florián, Santander //Foto: suministrada
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Luego de la muerte de una mujer que cayó de un puente colgante en el sector de Ventanas de Tisquizoque, en Florián, Santander, la Alcaldía realizó un consejo de gestión del riesgo para evaluar la situación y definir medidas preventivas en este atractivo turístico.

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La víctima fue identificada como Julieth Esperanza Velásquez Arias, quien falleció tras caer del puente ubicado en este sector natural del municipio.

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La administración municipal informó que durante la jornada del 5 de octubre se realizaron reuniones con el equipo de Gestión del Riesgo y con operadores turísticos, con el objetivo de coordinar acciones de prevención y atención frente a lo ocurrido.

Uno de los principales compromisos establecidos es realizar una inspección del lugar y elaborar un informe técnico que permita determinar las condiciones actuales del predio, que es de carácter privado, y del atractivo natural.

Con base en los resultados de esta evaluación se definirán las medidas que sean necesarias para mejorar las condiciones de seguridad del sitio.

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Mientras se adelantan estas labores, la Alcaldía hizo un llamado tanto a habitantes como a turistas para que se abstengan de visitar Ventanas de Tisquizoque por razones de seguridad.

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La administración municipal también expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Julieth Esperanza Velásquez Arias y señaló que las autoridades continuarán coordinando las acciones necesarias tras el accidente.

A través del portal Construir Consciente de Facebook, hicieron el llamado a la Alcaldía de Florián a realizar una inpección a todos los sitios turísticos que operan en el municipio, con el fin de evitar otras tragedias.

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