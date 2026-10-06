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Blu Radio  / Nación  / Mininterior presentará ante Consejo de Política Criminal estatuto antiterrorista ¿en qué consiste?

Mininterior presentará ante Consejo de Política Criminal estatuto antiterrorista ¿en qué consiste?

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dice que esta es la pócima jurídica para enfrentar a las organizaciones terroristas.

grupos armados en Colombia.jpg
Grupos armados en Colombia.
Foto: Human Rights Watch.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

El ministro del interior, Rodrigo Lara, anunció que este jueves va a presentar ante el Consejo de Política Criminal el estatuto antiterrorista, una iniciativa con la cual el Gobierno y las fuerzas militares contarán con más garantías jurídicas para enfrentar el terrorismo.

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Algo importante de este proyecto es que tendrá un sistema de listas para incluir en ellas a las organizaciones consideradas terroristas. Es importante aclarar que se aplicarán las normas del Derecho Internacional Humanitario y se especificarán cuáles serán las organizaciones sobre las cuales habrá superioridad aérea, es decir, que podrán ser bombardeadas. En este punto se tendrán en cuenta todos los protocolos internacionales y jurídicos.

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Grupos armados en Colombia.
Foto: imagen de archivo, Human Rights Watch.

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Además todas las tutelas que involucren a esas organizaciones pasarán al Consejo de Estado. Otro punto importante es que habrá un régimen penitenciario especial para los cabecillas de las organizaciones terroristas y habrá aprehensión de bienes, que es distinto a la extinción de dominio.

Los delitos cometidos por esas organizaciones tendrán unas penas más altas y también se implementarán mecanismos para perseguir las finanzas de esas estructuras. El proyecto también habla de acciones legales cuando haya asonadas y utilización de la población civil por parte de esas organizaciones.

Grupos armados ilegales en Colombia
Grupos armados ilegales en Colombia
Foto: referencia, AFP

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Por otro lado el proyecto va a señalar que para enfrentar a estas estructuras habrá cooperación internacional. Además se contará con un sistema de monitoreo y vigilancia contra líderes y cabecillas de grupos armados, en zonas donde se conoce que hay presencia de estas estructuras, con el fin de poder identificarlos.

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Lara al referirse al proyecto dijo que es la pócima jurídica para enfrentar organizaciones terroristas. Además reveló que “el Estatuto Antiterrorista trae nuevas normas para enfrentar la gran minería criminal”.

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