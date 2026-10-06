Mininterior presentará ante Consejo de Política Criminal estatuto antiterrorista ¿en qué consiste?

El ministro del interior, Rodrigo Lara, anunció que este jueves va a presentar ante el Consejo de Política Criminal el estatuto antiterrorista, una iniciativa con la cual el Gobierno y las fuerzas militares contarán con más garantías jurídicas para enfrentar el terrorismo.

Algo importante de este proyecto es que tendrá un sistema de listas para incluir en ellas a las organizaciones consideradas terroristas. Es importante aclarar que se aplicarán las normas del Derecho Internacional Humanitario y se especificarán cuáles serán las organizaciones sobre las cuales habrá superioridad aérea, es decir, que podrán ser bombardeadas. En este punto se tendrán en cuenta todos los protocolos internacionales y jurídicos.

Grupos armados en Colombia. Foto: imagen de archivo, Human Rights Watch.

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Además todas las tutelas que involucren a esas organizaciones pasarán al Consejo de Estado. Otro punto importante es que habrá un régimen penitenciario especial para los cabecillas de las organizaciones terroristas y habrá aprehensión de bienes, que es distinto a la extinción de dominio.

Los delitos cometidos por esas organizaciones tendrán unas penas más altas y también se implementarán mecanismos para perseguir las finanzas de esas estructuras. El proyecto también habla de acciones legales cuando haya asonadas y utilización de la población civil por parte de esas organizaciones.



Grupos armados ilegales en Colombia Foto: referencia, AFP

Por otro lado el proyecto va a señalar que para enfrentar a estas estructuras habrá cooperación internacional. Además se contará con un sistema de monitoreo y vigilancia contra líderes y cabecillas de grupos armados, en zonas donde se conoce que hay presencia de estas estructuras, con el fin de poder identificarlos.

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Lara al referirse al proyecto dijo que es la pócima jurídica para enfrentar organizaciones terroristas. Además reveló que “el Estatuto Antiterrorista trae nuevas normas para enfrentar la gran minería criminal”.