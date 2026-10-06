Niño de 10 años que pidió ayuda en redes sociales comenzará a recibir atención por tumor cerebral

Nueva EPS lo incluyó en su programa “Valientes", luego de que el niño pidiera ayuda en redes sociales por las dificultades para acceder a especialistas y medicamentos. La entidad informó que las primeras citas, de hematología y nefrología, ya están programadas y que el menor recibirá los servicios que requiera de acuerdo con su evolución.

Además, Nueva EPS habilitó un canal directo con la familia para hacer seguimiento a las consultas, los procedimientos y los medicamentos.

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El caso se conoció después de que José Alejandro publicara un video dirigido al presidente Abelardo De La Espriella, y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. En la grabación, el niño contó que no había podido recibir la atención especializada que necesitaba y pidió ayuda para continuar su tratamiento.

Según la familia, José Alejandro presenta fuertes dolores de cabeza, mareos y sangrados frecuentes por la nariz. Carlos Andrés Montoya, abogado y líder social del sur de Antioquia, explicó a Alerta Medellín que el menor llevaba más de un año siendo atendido únicamente por un médico general y que la familia había tenido dificultades para reclamar los medicamentos.



José Alejandro tiene 10 años, vive en Caldas, Antioquia, y enfrenta un cáncer cerebral. Desde la Gobernación pusimos su caso en conocimiento de @Supersalud y activamos todas nuestras capacidades para acompañarlo. Señores @NuevaEPSCol: exigimos su atención inmediata, sin más… pic.twitter.com/LAJ8ceCMe1 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 3, 2026

Tras conocer el caso, la Gobernación de Antioquia activó una respuesta prioritaria a través de la Secretaría Seccional de Salud y puso la situación en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud. También anunció que mantendría comunicación con Nueva EPS para solicitar que se garantizara la atención del menor.

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El gobernador Andrés Julián Rendón señaló que profesionales de la Gobernación visitarían al niño y a su madre en su vivienda. Además de acompañamiento psicosocial, la administración departamental anunció apoyo para que la madre pueda buscar empleo.

Nueva EPS explicó que el programa “Valientes" está dirigido a niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer y permite hacer seguimiento especializado, detectar señales de alarma y facilitar el acceso a los servicios y tratamientos que requieran.