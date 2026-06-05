Intensifican controles a alojamientos turísticos en Santa Elena por temporada de vacaciones

Con la llegada de la temporada de vacaciones de mitad de año, la Alcaldía de Medellín reforzó los operativos de inspección, vigilancia y control en alojamientos turísticos ubicados en el corregimiento de Santa Elena, uno de los destinos más visitados por turistas nacionales y extranjeros en esta época.

El Distrito explicó que el crecimiento de la actividad turística en la zona ha generado una mayor presión sobre el territorio, especialmente por la construcción de nuevas edificaciones y ampliaciones que, en algunos casos, no cumplen con las normas urbanísticas o se desarrollan en áreas ambientalmente protegidas.

El subsecretario de Control Urbanístico de Medellín, Juan Camilo Arredondo, aseguró que los controles se enfocan en hoteles, hostales, glampings y otros establecimientos de alojamiento, con el propósito de promover la formalidad del sector y garantizar condiciones adecuadas para los visitantes.

"Algunos propietarios aprovechan este crecimiento para construir más habitaciones o espacios de los autorizados. Por eso hemos intensificado los controles, verificando que las construcciones respeten las condiciones del territorio y no pongan en riesgo los recursos naturales que hacen parte de Santa Elena", indicó Arredondo.



Como resultado de las inspecciones realizadas por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, se han emitido informes técnicos que sirvieron de soporte para que la Corregiduría y la Policía Nacional ordenaran la suspensión de tres actividades turísticas que presentaban irregularidades.

Además de los aspectos urbanísticos, las autoridades verifican que los establecimientos cuenten con toda la documentación exigida por la ley. En los operativos también participa Migración Colombia, entidad encargada de revisar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el registro de huéspedes extranjeros.

La alcaldía advirtió que quienes incumplan las normas pueden enfrentar multas superiores a los 12 millones de pesos por cada infracción relacionada con el reporte de visitantes extranjeros.