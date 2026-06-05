Exsecretaria de Quintero podría regresar a la Alcaldía de Medellín tras ganar concurso de méritos

La exsecretaria de Salud de Medellín y exalcaldesa encargada, Andree Uribe Montoya, quedó en el primer lugar de un concurso de méritos para ocupar un cargo en la actual Administración Distrital, hecho que ha generado reacciones en distintos sectores políticos de la ciudad.

La información fue dada a conocer por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, quien señaló que Uribe encabezó la lista de elegibles para el cargo de líder de proyecto en el equipo de población pobre no asegurada de la Secretaría de Salud de Medellín, pues de acuerdo con los resultados del proceso, la exfuncionaria obtuvo un puntaje de 81,55.

Aunque la polémica se centra en que Uribe trabajó de la mano de Daniel Quintero y fue vinculada a algunas irregularidades en el manejo de la Clínica de la 80 en Medellín, al tratarse de un proceso abierto, cualquier ciudadano que cumpliera los requisitos podía participar y este fue el caso de la exsecretaria de Salud.

A pesar de no tener inhabilidades para presentarse al concurso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó la situación en su cuenta de X e indicó lo siguiente:



“Absurdo que alguien tan cuestionada como ella, haya tenido el cinismo y el descaro de presentarse en un concurso público de la misma secretaría de la que salió mal”.

"Solo espero que la justicia actúe rápido para evitar que vengan acá a hacer más daño del que ya hicieron. Los que se robaron a Medellín, solo deberían estar en un sitio, en la cárcel”, dijo el mandatario.

Por ahora, y aunque el listado de elegibles representa un paso importante dentro del concurso, aún deberán surtirse los procedimientos administrativos correspondientes antes de que se concrete un eventual nombramiento en el cargo para el que fue seleccionada Andree Uribe.