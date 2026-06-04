Declaran la alerta naranja en Medellín como preparación al fenómeno de El Niño

La Alcaldía de Medellín anunció un plan de respuesta ante la llegada de la temporada de menos lluvias y el aumento de las probabilidades de que ocurran incendios forestales en zonas boscosas de la ciudad.

Por esta razón, autoridades de gestión del riesgo declararon la alerta naranja con el fin de mantener prestos todos los protocolos, herramientas y entidades para atender cualquier tipo de emergencia.

Carlos Quintero, director del Dagrd, dijo que hay dispuestas nueve estaciones de Bomberos, guardabosques y personal especializado en incendios forestales que estarán para proteger las zonas en mayor riesgo como los bosques que componen 3.200 hectáreas de todo el distrito.

"Es muy importante que toda la institucionalidad y todos los organismos de respuesta estén en una fase de alistamiento para que, en el momento que se presente algún fenómeno, tengamos precisamente ese alistamiento para ser oportunos y efectivos", indicó Quintero.



Por su parte, Daniel Ruiz, director general del Siata, explicó que, si bien aún no se conoce la intensidad que pueda tener el fenómeno de El Niño, hasta ahora se ha estimado para la región una reducción entre el 35 % y el 50 % frente a los registros típicos de lluvias, y un aumento en la temperatura de entre uno y dos grados celsius.

"Se espera que ese calentamiento persista a lo largo del 2026 y se extienda hasta los primeros meses del año 2027. Se espera, según los modelos de pronóstico que terminemos al presente, que el mayor calentamiento se manifieste alrededor del trimestre noviembre, diciembre, enero", aseguró Ruiz.

Las autoridades solicitaron especialmente a la ciudadanía usar responsablemente el agua y la energía, así como evitar arrojar desechos a ríos y quebradas para evitar su represamiento y que puedan convertirse en foco de vectores transmisores de enfermedades como el dengue.

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Durante 2026, en la ciudad se han atendido más de 3.000 emergencias, de las cuales 84 han sido deslizamientos, 500 han sido casos relacionados con árboles, 75 inundaciones y 45 incendios forestales.