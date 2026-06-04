Hombre murió electrocutado en Medellín; huía tras una riña entre vecinos

Las autoridades en Medellín confirmaron una triste noticia, luego de que varias personas se enfrentaran en el barrio Moravia por motivos que aún son materia de investigación y, producto de la riña, un hombre falleció.

La información que se ha conocido hasta el momento es que, al parecer, las personas empezaron a pelear, lo que calentó los ánimos y generó un enfrentamiento entre vecinos que se agredieron de diferentes maneras.

Las autoridades llegaron hasta el sitio y, ante la reacción agresiva de uno de los involucrados, uniformados intentaron capturar a un hombre que salió corriendo tratando de evadir el control de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según los reportes oficiales, el hombre se mojó con los desagües de las viviendas de este sector de la capital de Antioquia y luego se subió a los techos de la zona para treparse a un poste de energía, en donde fue alcanzado por unos cables de alta tensión.



El hombre quedó colgado en el poste durante unos segundos y luego cayó de una altura aproximada de 10 metros, muriendo en el sitio ante la mirada de decenas de personas que salieron a las calles ante el alboroto por la riña previa.